سلێمانی.. کۆنسێرتی سینەمایی بەڕێوەدەچێت

پێش کاتژمێرێک

بەڕێوەبەرایەتی رۆشنبیری و هونەری سلێمانی، بە هاوبەشی لەگەڵ ئەنیستۆتی فەرەنسی و زۆیا کولتوور، کۆنسێرتی سینەمایی، کە فیلمی فەرەنسی نمایش دەکرێت لە سلێمانی، لە سینەما سالم بەڕێوەدەچێت.

یەکشەممە، 15ی شوباتی 2026، دانا کەریم، سینەماکار و سەرۆکی زۆیا کولتوور، دەربارەی بەڕێوەچوونی ئەو کۆنسێرتە سینەماییە، بە کوردستان24ـی گوت: ئەنستیتوتی فەرەنسی لە شاری هەولێر و زۆیا کولتوور، کە بەڕێوەبەرایەتیی ڕۆشنبیری و هونەری هەولێر ڕێکیخستووە، پرۆژەی شەوانی سینەمای فەرەنسی لە سلێمانی ساز کردووە، مانگی جارێک فیلمێکی فەرەنسی بە ژێرنووسی کوردی نمایش دەکات، ئەوەش بۆ ئاشنابوونی خەڵکە بە سینەمای فەرەنسی و بەرەوپێشچوونێکی باشی سینەماییە.

دانا کەریم ئاماژەی بەوە دا، ئەو نمایشەی ئەو جارەمان زۆر جیاوازە، چونکە کۆنسێرتی سینەماییە و یەکەمجارە لە کوردستان و ناوچەکە ئەو جۆرە کۆنسێرتە دەکرێت، ئەوەش بۆ تێکەڵکردنی کولتووری سینەمای کوردی فەرەنسییە، فیلمە دڵخوازەکانی عاشقانی سینەمای فەرەنسی نمایش دەکرێت، چاوەڕوانی هاتنی بینەرێکی زۆریش دەکەین کە ئامادەبن لەو کۆنسێرتە سینەماییە، گرنگی کۆنسێرتەکەیش ئەوەیە کە هاتنەژوورەوە بەخۆڕاییە و هەموو خەڵکێک دەتوانن ئامادەی نمایشەکە بن.

ئەو سینەماکارە باس لەوە دەکات، جگە لە نمایشکردنی فیلمی فەرەنسی بە ژێرنووسی کوردییە، لەگەڵ ئەوەشدا میوزیکی زیندوو لەسەر ستەیج لەگەڵ فیلمەکە نمایش دەکرێت، بۆیە ناومان لەو چالاکییە ناوە کۆنسێرتی سینەمایی، چونکە هەم نمایشکردنی فیلمە، هەم میوزیک پێشکەش دەکرێت، هیوادارم بتوانین بەباشترین شێوە ئەو کۆسێرتی سینەماییە بەڕێوەببەین.

هەروەها کۆنسێرتی سینەمایی، بڕیارە ئەمڕۆ یەکشەممە 15ـی شوباتی 2026، کاتژمێر 6ی ئێوارە، لە سلێمانی لە سینەما سالم بەڕێوەبچێت.