وەزارەتی ناوخۆی عێراق: نزیکەی چوار هەزار کرێکاری بیانی نایاسایی دەستگیرکراون

پێش دوو کاتژمێر

وەزارەتی ناوخۆی عێراق ئاماری دەستگیرکردنی کرێکارانی بیانی سەرپێچیکاری لە یاساکانی نیشتەجێبوون بۆ مانگی یەکی ئەمساڵ راگەیاند و جەختی لە بەردەوامی ئەم هەڵمەتە لە پارێزگاکان کردەوە.

رائید عەباس بەهدلی، گوتەبێژی وەزارەتی ناوخۆی عێراق، لە لێدوانێکی بۆ میدیا عێراقییەکان رایگەیاند: "بەڕێوەبەرایەتی کاروباری نیشتەجێبوون بە هەماهەنگی لەگەڵ فەرماندەیی پۆلیس، لە ماوەی مانگی کانوونی دووەمی رابردوودا سێ هەزار و 911 کەسیان بە تۆمەتی سەرپێچیکردن لە رێنماییەکانی نیشتەجێبوون دەستگیرکردووە."

گوتیشی: "ئەم ئۆپەراسیۆنانە ئەو ناوچانە دەکەنە ئامانج کە گومانی بوونی کرێکاری نایاسایییان لێ دەکرێت. جگە لەوەش، توانراوە چەندین هەوڵی بەقاچاخبردنی کرێکاران دەستنیشان بکرێت و تێوەگلاوان دەستگیر بکرێن و رووبەڕووی یاسا بکرێنەوە."

گوتەبێژی وەزارەتی ناوخۆ جەختی لە توندی رێوشوێنە یاساییەکان کردەوە و رایگەیاند: "رێگە بە تێپەڕاندنی ماوەی یاسایی ڤیزەی چوونە ژوورەوە نادرێت. زۆربەی ئەوانەی دەستگیرکراون، لە سەرەتادا بە شێوەیەکی یاسایی هاتوونەتە وڵات، بەڵام بەهۆی تێپەڕاندنی ماوەی مانەوەی ڕێگەپێدراو، بوونەتە سەرپێچیکار."

ئەم هەڵمەتانەی وەزارەتی ناوخۆ لە چوارچێوەی هەوڵەکاندایە بۆ رێکخستنەوەی هێزی کاری بیانی و رێگریکردن لە مانەوەی نایاسایی لە وڵاتدا.