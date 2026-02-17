سەرکردەیەکی دەوڵەتی یاسا: کێشە لەنێو چوارچێوەی هەماهەنگی هەیە و دەخوازین سەرۆک بارزانی چارەسەری بکات

پێش کاتژمێرێک

سەرکردەیەکی دیاری هاوپەیمانیی دەوڵەتی یاسا دان بە بوونی ناکۆکی و کێشەدا دەنێت لەنێو ماڵی چوارچێوەی هەماهەنگی و رایدەگەیەنێت، رۆڵی سەرۆک بارزانی دەتوانێت یەکڕیزیی چوارچێوەکە بەهێزتر بکات و کێشەکان چارەسەر بکات.

سێشەممە 17ـی شوباتی 2026، عەبدولڕەحمان جەزائیری، سەرکردە لە هاوپەیمانیی دەوڵەتی یاسا و کەسایەتی نزیک لە نووری مالیکی، لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ کوردستان24ی راگەیاند، "ناشاردریتەوە کە کێشە لەناو چوارچێوەی هەماهەنگی هەیە، بەڵام هەولێر و سەرۆک بارزانی دەتوانن رۆڵیان هەبێت لە چارەسەرکردنی ئەو کێشانەی پەیوەستن بە پرسی سەرۆک وەزیرانەوە."

جەزائیری ئاماژەی بەوە دا، ئەزموونی رابردوو دەریخستووە هەڵوێستەکانی سەرۆک بارزانی هەمیشە هۆکار بوون بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان و گوتی: "رۆڵی جەنابیان یەکبوونی ئێمە لەناو چوارچێوەی هەماهەنگی بەهێزتر دەکات."

سەبارەت بە کاندیدبوونی نووری مالیکی بۆ پۆستی سەرۆک وەزیران، ئەو سەرکردەیەی دەوڵەتی یاسا ئاشکرای کرد کە هەریەک لە رەوتی حیکمە و جووڵانەوەی سادیقون لەناو چوارچێوەی هەماهەنگی تێبینی و خۆپارێزییان هەیە، بەتایبەت دوای تێبینییەکانی سەرۆکی ئەمەریکا لەسەر مالیکی، بەڵام جەختی کردەوە: "تا ئێستا مالیکی کاندیدی فەرمیی چوارچێوەی هەماهەنگییە و پاشەکشەی نەکردووە."

روونیشی کردەوە، یەک بۆ دوو رۆژی داهاتوو یەکلاکەرەوە دەبن، بڕیارە چوارچێوەی هەماهەنگی کۆببنەوە بۆ تاوتوێکردنی ئەو فشارانە و یەکلاکردنەوەی کێشەکان.

لە کۆتاییدا سەبارەت بە رۆڵی ئەمەریکا، عەبدولڕەحمان جەزائیری گوتی: "پەیوەندیی ئێمە لەگەڵ ئەمەریکا پەیوەندییەکی سەربازییە نەک سیاسی، بۆیە دەستوەردان لە کاروباری سیاسی و دیاریکردنی سەرۆک وەزیرانی عێراق لەلایەن ئەوانەوە قبووڵکراو نییە."