هاوپەیمانی عەزم: بڕوامان بە بیرۆکەی هەرێمی سوننە نییە

عەلی مەتیوتی، گوتەبێژی هاوپەیمانیی عەزم، رایگەیاند، هاوپەیمانییەکەیان بڕوای بە بیرۆکەی دروستکردنی هەرێمێکی سوننە نییە.

پێنجشەممە 19ـی شوباتی 2026، عەلی مەتیوتی، گوتەبێژی هاوپەیمانیی عەزم، رایگەیاند: "پشتیوانی لایەنە سیاسییەکان دەکەین بۆ هەڵبژاردنی سەرۆک وەزیرانێکی بەهێز و خاوەن بڕیار، بە مەبەستی پێکهێنانی حکوومەتی داهاتوو."

گوتیشی: "ئێمە هەوڵ نادەین پێکهاتەی سوننە بگۆڕین بۆ دەرەبەگایەتی، چونکە ئەم پێکهاتەیە لە هەموو ناوەکان گەورەترە، ئاماژەی بەوەش کرد هاوپەیمانییەکەیان بڕوای بە بیرۆکەی هەرێمی سوننە نییە و ئامانجیان بونیادنانی دەوڵەتێکی بەهێزە.