سەرۆک بارزانی: پارێزگاری کردن لە زمانی دایک ئەرکێکی نیشتمانییە

پێش کاتژمێرێک

سەرۆک بارزانی رۆژی زمانی دایک لە هەموو کوردستانیان پیرۆز دەکات و دەڵێت "پارێزگاری کردن لە زمانی دایک، ئەرکێکی نیشتمانییە".

ئەمڕۆ شەممە، 21ـی شوباتی 2026، سەرۆک بارزانی لە پەیامێکدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی "ئێکس" رۆژی زمانی دایکی لە "هەموو کوردستانیانی ئازیز" پیرۆز کرد.

سەرۆک بارزانی دووپاتی کردووەتەوە "زمانی دایک بنچینەی رەسەنایەتی، ناسنامە، هۆشیاری و هاودەنگیی نەتەوەییە؛ پارێزگاری لێی ئەرکێکی نیشتیمانییە".