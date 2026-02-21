فوئاد حوسێن: گەرووی هورمز دابخرێت عێراق تووشی کارەساتی ئابووری دەبێت

پێش 44 خولەک

فوئاد حوسێن، وەزیری دەرەوەی عێراق لە چاوپێکەوتنێکی تەلەڤزیۆنیدا گوتی: ئەمریکا لە هەژموونی ئێران بەسەر حکوومەتی داهاتوو نیگەرانە و لە رێگەی پەیامی زارەکییەوە تێڕوانینی خۆی گەیاندووە، ئاماژە بەوەش دەکات کە عێراق پێویستی بە حکوومەتێکی کارایە و رەتیدەکاتەوە هیچ رێککەوتنێکی نوێ لەگەڵ یەکێتی بۆ کاندیدی سەرۆککۆمار کرابێت.

فوئاد حوسێن، رایگەیاند، پەیامی ئەمریکییەکان لە رێگەی هەڵسوڕێنەری باڵیۆزخانەی ئەمریکاوە گەیشتن، ئەو پەیامانە بە فەرمی رادەستی وەزارەتی دەرەوە نەکراون، بەڵکو پەیامی زارەکی بوون بۆ "چوارچێوەی هەماهەنگی"، گوتیشی، ناوەڕۆکی پەیامەکان پەیوەست بوو بە کاندیدی سەرۆکایەتی وەزیران و تێڕوانینی ئەمریکا بۆ چۆنییەتی مامەڵەکردن لەگەڵ ئەو گرووپە چەکدارانەی کە ناویان لە لیستی سزاکانی ئەمریکادایە. ئەمریکا نیگەران بوو لە هەژموونی ئێران بەسەر حکوومەتی داهاتووەوە.

وەزیری دەرەوەی عێراق ئاماژەی بەوەشداوە، وڵات لەبەردەم ئاستەنگی گەورەی دارایی و ئابووریدایە، ئێمە پێویستمان بە حکوومەتێکی کارا هەیە، چونکە حکوومەتی کاربەڕێکەر دەسەڵاتی یاسایی سنووردارە، زۆرێک لە وەزیرەکان ئێستا بوونەتە ئەندامی پەرلەمان و ئەمەش بەڕێوەبردنی دەوڵەتی قورستر کردووە، داوام لە سەرکردەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی کردووە کە کۆببنەوە و چارەسەرێکی سیاسی بدۆزنەوە بۆ دەربازبوون لەم قەیرانە.

دەربارەی سەروەری عێراق فوئاد حوسێن گوتی: لە جیهانی ئێستادا تێگەیشتن بۆ سەروەری گۆڕاوە، زۆربەی وڵاتان سەروەرییان کەموکوڕی هەیە، تەنیا وڵاتە زلهێزەکان نەبێت، جیهانی ئێستا "جیهانی ماسییە گەورەکانە کە ماسییە بچووکەکان دەخۆن". عێراق دەبێت یان زۆر ژیر بێت یان هاوپەیمانییەکی بەهێزی هەبێت بۆ ئەوەی خۆی بپارێزێت.

وەزیری دەرەوە باسی لەوەشکرد، عێراق لە نێوان دراوسێیەک و هاوپەیمانێکدا گیریخواردووە، ململانێی نێوان ئەم دوو جەمسەرە راستەوخۆ کار دەکاتە سەر کۆمەڵگە و سیاسەتی عێراق، ئێمە پشتیوانی لە دانوستانەکانی ڤیەننا و جنێڤ دەکەین، چونکە هەر گرژییەک، کارەسات بۆ عێراق و ناوچەکە دەهێنێت، ئەگەر شەڕ رووبدات، هەناردەی نەوتی عێراق لە رێگەی بەسڕەوە دەوەستێت و ئەمەش کارەساتی ئابووریی لێدەکەوێتەوە.

ئاشکراشی کرد، وەزارەتی دەرەوە و حکوومەتی عێراق رۆلێکی گرنگیان بینی لە دوورخستنەوەی مەترسی هێرشی سەربازی ئیسرائیل بۆ سەر عێراق، دەشڵێت، لە سەردانم بۆ واشنتن و لە رێگەی پەیوەندی لەگەڵ راوێژکاری ئاسایشی نەتەوەیی ئەمریکا، توانیمان فشار بخەینە سەر ئیسرائیل بۆ ئەوەی هێرش نەکاتە سەر گرووپە چەکدارەکان لە ناو خاکی عێراقدا.

سەبارەت بە پۆستی سەرۆک کۆمار گوتی: ئەو دەنگۆیانەی باس لە رێککەوتنی پارتی و یەکێتی دەکەن لەسەر کاندیدێکی هاوبەش دوورن لە راستییەوە، من وەک کاندیدی پارتی دیموکراتی کوردستان بەردەوامم و متمانەی تەواوم بەوە هەیە کە لە ناو پەرلەماندا دەنگ دەهێنم. من هەمیشە لەگەڵ یەکڕیزی ماڵی کورد بووم لە بەغدا، بەڵام ئەگەر رێککەوتن نەبێت، پەرلەمان بڕیار دەدات.

هەر لەو چاوپێکەوتنەدا فوئاد حوسێن رایگەیاند، عێراق پێویستی بە چارەسەری سیاسی خێرا هەیە، ناکرێت وڵات بەم شێوەیە بمێنێتەوە، بڕینی دۆلار کێشەی گەورە بۆ عێراق دروست دەکات، چونکە ئێمە وڵاتێکی بەرهەمهێنەر نین و تەنیا پشتمان بە نەوت بەستووە، دەبێت پەیوەندییەکانمان لەگەڵ جیهان و ئەمریکا لەسەر بنەمای بەرژەوەندی نەتەوەیی بێت.