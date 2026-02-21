گشتی

هەولێر.. هەڵمەتێکی فراوان بۆ خاوێنکردنەوە و ئامادەکردنی مزگەوتەکان دەستیپێکرد

(وێنە؛ کۆنگرەی رۆژنامەوانی پارێزگاری هەولێر ئومێد خۆشناو)
ئەمڕۆ شەممە، 21ـی شوباتی 2026، ئومێد خۆشناو، پارێزگاری هەولێر، لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا دەستپێکردنی هەڵمەتێکی فراوانی بۆ خاوێنکردنەوە و رێکخستنی مزگەوت و ناوەندە ئایینییەکانی سنووری پارێزگای هەولێر راگەیاند، کە وەک ئامادەکارییەک بۆ پێشوازی لە موسڵمانان و نوێژخوێنان ئەنجام دەدرێت.

پارێزگاری هەولێر ئاماژەی بەوە کرد، ئەم هەڵمەتە، وەک نەریتی ساڵانی رابردوو، لە مزگەوتی سەواف لە شاری هەولێرەوە دەستپێدەکات و گوتی: "دوای ئەم مزگەوتە، پرۆسەی خاوێنکردنەوە لە تەواوی مزگەوتەکانی دیکە بەردەوام دەبێت و سەرجەم ئەو پێداویستییانەی بۆ ژینگەپارێزی و پاکڕاگرتن پێویستن، بەسەریاندا دابەش دەکرێن."

ئومێد خۆشناو جەختی کردەوە، ناوەندە ئایینییەکان لەم وەررزەدا زۆرترین سەردانیکەریان دەبێت، بەتایبەت لە شەواندا بۆ ئەنجامدانی نوێژی تەراویح و فەرزە ئایینییەکان، بۆیە پێویستە ژینگەیەکی پاک و گونجاو بۆ نوێژخوێنان دابین بکرێت.

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، پارێزگاری هەولێر داوای لە هاووڵاتیان و موسڵمانان کرد، هاوکار بن لە سەرخستنی ئەم هەڵمەتە و رایگەیاند: "ئومێد دەکەین موسڵمانان کاتێک سەردانی مزگەوتەکان دەکەن، خۆیان بەشێک بن لە پارێزگاریکردن لە ژینگە و خزمەتگوزارییەکانی ناوەندە ئایینییەکان، بۆ ئەوەی پێکەوە ژینگەیەکی تەندروست و پاک لە سەرتاسەری هەولێردا بپارێزین."

 
لاڤین عومەر ,