سیاسی

سوپای عێراق خانووی هاووڵاتییەکی کوردی لە کەرکووک داگیرکرد

کوردستان کەرکووک

بەرەبەیانی ئەمڕۆ یەکشەممە 22ی شوباتی 2026، جارێکی دیکە هێزێکی سوپای عێراق هەڵیانکوتایە سەر گەڕەکی نەورۆزی کەرکووک و بە زۆرملێ خێزانێکی کوردیان لە ماڵەکەی دەرکرد و دەستیان بەسەر خانووەکەیدا گرت.

بە گوێرەی بەدواداچوونەکانی پەیامنێری کوردستان24، سەردەمی رژێمی بەعس، خانووەکانی گەڕەکی نەورۆزی ئێستای کەرکووک، بە ئەفسەرانی سوپا درا بوون، بەڵام دوای رووخانی رژێمەکە و هەڵاتنی ئەفسەرەکان و خێزانەکانیان لە شەڕی ئازادی عێراق ساڵی 2003، هاووڵاتیانی کوردی رەسەنی شارەکە، کە بەهۆی پرۆسەی تەعریب لە شارەکەیان دەرکرابوون، چوونەتە نێو خانووەکان و بەشێکیان خانووەکانیان کڕیوە.

دوای 14 ساڵ و لە پاش رووداوەکانی 16 ئۆکتۆبەری 2017ـەوە، سوپای عێراق بیانوو بە هاووڵاتیانی کوردی نیشتەجێی نێو خانووەکانی گەڕەکی نەورۆی کەرکووک دەگرێت، ماوەماوە هەڵدەکوتێتە سەر ماڵەکان و فشاری دەرکردنیان لێدەکات.

خاوەنی ئەو ماڵەی سوپای هەڵیکوتاوەتە سەریان و بە زۆر دەریکردوون، بۆ کوردستان24 گوتی "بۆ نیو سەعاتێک رۆیشتمە ماڵی خوشكێکم بۆ پارشێوە، تا گەڕامەوە سەربازەکانی سوپای عێراق دەرگایان شکاندبوو، چووبوونە ژوورەوە، رێگریان کرد منداڵەکانم بگەڕێنەوە ماڵەوە.

گوتیشی "نزیکەی کاتژمێرێک و نیو لە حەوشەی ماڵەکەم دانیشتین، بەڵام بە شەق و بۆکس لێیاندام و بە چوارکەس هەڵیانگرتم و فڕیاندامە دەرەوە، رێک هەمان سەردەمی رژێمی بەعس هاتەوە یادم، بگرە خراپتریش بوون".

ئەو هێزەی سوپای عێراق کە هەڵیانکوتاوەتەوە سەر ماڵی هاووڵاتییە کوردەکەی گەڕەکی نەورۆزی کەرکووک

 کێشەی گەڕەکی نەورۆز، پێشتر چەندینجار گرژی لە نێوان سوپا و هاووڵاتیانی نیشتەجێی ئەو گەرەکە دروستبووە، تا ئێستا سوپای عێراق دەستی بەسەر پێنج خانووی گەڕەکەکەدا گرتووە و سەربازی تێدا جێگیرکردووە، هەرچەندە نووسراو لە وەزارەتی دارایی و وەزارەتی دادی عێراقەوە کرا بۆ وەزارەتی بەرگری بۆ چۆڵکردنی ئەو خانووانە، بەڵام سوپا بڕیارەکەی جێبەجێ نەکردووە. 

 
 
 
 
 
 
 
 
هێمن دەلۆ ,