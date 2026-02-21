کوەیت: عێراق پێشێلی سەروەریی خاکەکەمانی کردووە

پێش 20 خولەک

وەزارەتی دەرەوەی کوەیت بە فەرمی ناڕەزایەتی بەرامبەر بە هەنگاوێکی نوێی عێراق لە نەتەوە یەکگرتووەکان دەربڕی و رایگەیاند؛ ئەو نەخشە دەریاییانەی عێراق پێشکەشی کردووە، پێشێلکارییەکی راشکاوانەیە بۆ سەر سەروەری ناوچە دەریاییەکانی دەوڵەتی کوەیت.

وەزارەتی دەرەوەی کوەیت لە بەیاننامەیەکدا رایگەیدن؛ زەید عەباس شانشول، بەرپرسی کاروباری عێراق لە کوەیت بانگهێشت کراوە و یاداشتێکی ناڕەزایەتی فەرمی رادەستی ناوبراو کراوە سەبارەت بەو لیست و نەخشانەی عێراق لەم دواییانەی پشکەشی نەتەوە یەکگرتووەکانی کردووە، تێیدا داوای ناوچە دەریاییەکانی کردووە.

بەگوێرەی بەیاننامەکەی وەزارەتی دەرەوەی کوەیت، ئەو نەخشانەی عێراق دیاری کردووەن، دەستدرێژین بۆ سەر ناوچە دەریاییەکان و بەرزاییە ئاوییە وەک "فەشت قائد و فەشت عەیج".

کوەیت جەختی کردەوە ئەم ناوچانە بەشێکی دانەبراون لە سەروەری تەواوی دەوڵەتی کوەیت و هەرگیز لە مێژوودا جێگەی هیچ ناکۆکییەک نەبوون.

حکوومەتی کوەیت لە رێگەی یاداشتەکەیەوە داوای لە بەغدا کردووە رەچاوی ئەم خاڵانەی خوارەوە بکات:

1. پاراستنی گیانی برایەتی و پەیوەندییە مێژووییەکانی نێوان هەردوو گەل و وڵات.

2. مامەڵەکردن بە بەرپرسیارێتی و پابەندبوون بە رێساکانی یاسای نێودەوڵەتی و رێککەوتننامەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ یاسای دەریاکانی ساڵی 1982.

3. کارکردن بەگوێرەی ئەو لێکگەیشتن و رێککەوتننامە فەرمیانەی کە پێشتر لە نێوان هەردوو وڵاتدا واژۆ کراون.

ئەم پەرەسەندنە نوێیە لە کاتێکدایە دۆسیەی سنوورە دەریاییەکان و کێڵگە نەوتییە هاوبەشەکان، جاروبار دەبنە هۆی دروستبوونی گرژی لە پەیوەندییەکانی نێوان بەغدا و کوەیت، سەرەڕای هەوڵە بەردەوامەکان بۆ چارەسەرکردنیان لە رێگەی دیپلۆماسییەوە.