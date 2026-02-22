تورکیا دەیەوێت داعشە زیندانییەکانی لە عێراق وەربگرێتەوە

پێش 42 خولەک

باڵیۆزی تورکیا لە عێراق، رایگەیاند، لێکتێگەیشتنی پێشکەوتوو لە نێوان بەغدا و ئەنقەرە بۆ وەرگرتنەوەی ئەو زیندانییانەی "داعش" کە خاوەنی رەگەزنامەی تورکین هەیە، ئاماژەی بەوەشکرد، ژمارەیان زیاتر لە 180 تیرۆریستە و ئێستا لە زیندانەکانی عێراقدان.

یەکشەممە 22ـی شوباتی 2026، ئەنیل بۆرا ئینان، باڵیۆزی تورکیا لە عێراق، رایگەیاند، مانگی داهاتوو کۆبوونەوەیەک لە بەغدا بەڕێوەدەچێت بۆ دانانی دواین رێکارەکان بۆ گەڕاندنەوەی ئەو داعشانەی هەڵگری رەگەزنامەی تورکیان بە شێوەیەک کە گەرەنتی تەواوکردنی رێکارە یاساییەکان بە شێوەیەکی رێکوپێک و ورد بکات.

باڵیۆزی تورکیا جەختی لەوەشکردووەتەوە، وەرگرتنەوەی هاووڵاتیانی تورکیا، بەو منداڵانەشی کە لەگەڵیانن، هەنگاوێکی بنەڕەتییە بۆ چارەسەرکردنی لێکەوتەکانی قۆناغی دوای داعش و کەمکردنەوەی فشار لەسەر دامەزراوە ئەمنی و دادییەکانی عێراق، ئەمەش بە پابەندبوونی تەواو بە چوارچێوە یاساییە روونەکان بۆ پشتڕاستکردنەوەی ناسنامەکان و رێکخستنی ڕێکارە دادوەرییەکان.

باڵیۆزی تورکیا جەختی لە پاڵپشتی وڵاتەکەی بۆ ئەو سەقامگیرییەی عێراق بەخۆیەوە دەبینێت کردەوە، ئاماژەی بە باشبوونی باری ئەمنی و گەشەکردنی پەیوەندییە ناوچەیی و نێودەوڵەتییەکانی عێراق کردەوە.

دۆسیەی زیندانییە بیانییەکان گرنگییەکی تایبەتی لە عێراقدا هەیە کە بە هۆیەوە وڵاتەکە رووبەڕووی ئاڵەنگارییەکی گەورە بووەتەوە لە بەڕێوەبردنی هەزاران ئەندامی تیرۆریست لە رەگەزنامە جیاوازەکان، بەو پێیەی بەغدا بەرپرسیارێتی دەستبەسەرکردن و دادگاییکردنیانی لە ئەستۆدایە، ئەوەش بارگرانییەکی زۆر بۆ دەزگا ئەمنی و دادییەکان دروست دەکات، هاوکات گەڕاندنەوەی هاووڵاتییانی بیانی بۆ وڵاتەکانی خۆیان، وەک هەنگاوێک دەبینرێت بۆ چەسپاندنی بنەمای بەرپرسیارێتی نێودەوڵەتی هاوبەش لە بەرەنگاربوونەوەی تیرۆردا.