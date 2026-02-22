رێبەر ئەحمەد: داعش هەڕەشەیەکی بەهێزە

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ یەکشەممە، 22ـی شوباتی 2026، لەگەڵ رۆژی نێودەوڵەتیی زمانی دایک، رێبەر ئەحمەد، وەزیری ناوخۆی هەرێمی کوردستان لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا چەند پرسێکی گرنگی پەیوەست بە ئاسایشی ناوچەکە و مەترسییەکانی تیرۆری خستەروو.

وەزیری ناوخۆ جەختی لە سیاسەتی جێگیری هەرێمی کوردستان کردەوە و رایگەیاند: "کوردستان نابێتە سەرچاوەی هەڕەشە بۆ سەر هیچ وڵاتێک." ئاماژەی بەوەش کرد، هەرێم هەمیشە خوازیاری پەیوەندیی دۆستانە و سەقامگیرییە لەگەڵ دراوسێکانیدا.

رێبەر ئەحمەد هۆشداریدا لە سەرهەڵدانەوە و زیادبوونی چالاکییەکانی رێکخراوی تیرۆریستیی داعش و گوتی: "داعش هێشتا هەڕەشەیەکی بەهێزە." ئاماژەی بەوەش دا، "ئەو رێکخراوە لەم دواییانەدا لە ناوچە جیاجیاکانی عێراق و سووریا چالاکتر بووە، ئەوەش پێویستیی بە هەماهەنگیی زیاتری ئەمنیی هەیە بۆ ئەوەی تیرۆریزم لەناو ببرێت."

وەزیری ناوخۆی هەرێمی کوردستان جەختی لە پاراستنی ئارامیی ناوچەکە کردەوە و رایگەیاند؛ پێویستە هەموو هەوڵەکان بۆ ئەوە بن کە عێراق و هەرێمی کوردستان لە مەترسییەکانی شەڕ و ململانێکان دووربخرێنەوە، تاوەکو خەڵک لە ئاسایش و ئارامیدا بژین.