هەفتەی رابردوو عێراق سێیەم گەورەترین هەناردەکاری نەوت بووە بۆ ئەمریکا

پێش دوو کاتژمێر

ئیدارەی وزەی ئەمریکا، رایگەیاند، عێراق لە ماوەی هەفتەی ڕابردوودا پلەی سێیەمی گرتووە لە نێوان گەورەترین ئەو وڵاتانەی کە نەوت بۆ ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا هەناردە دەکەن.

یەکشەممە 22ـی شوباتی 2026، ئیدارەی وزەی ئەمریکا، ئاماری هەفتانەی هاوردەکردنی نەوتی بۆ وڵاتەکەی بڵاوکردەوە، ئاماژەی بەوە کردووە، "تێکڕای هاوردەکردنی نەوتی خاوی ئەمریکا لە ماوەی هەفتەی رابردوودا لە 10 وڵاتی سەرەکییەوە گەیشتووەتە 6 ملیۆن بەرمیل لە رۆژێکدا، ئەمەش بە بڕی 122 هەزار بەرمیل لە رۆژێکدا زیادیکردووە بەراورد بە هەفتەی پێشتر کە تێکڕاکەی 5.878 ملیۆن بەرمیل بووە."

ئیدارەی وزەی ئەمریکا، ئاماژەی بەوەش کردووە،"هەناردەی نەوتی عێراق بۆ ئەمریکا گەیشتووەتە تێکڕای 371 هەزار بەرمیل لە رۆژێکدا، ئەمەش بە بڕی 122 هەزار بەرمیل زیادیکردووە بەراورد بە هەفتەی پێشتر کە تێکڕاکەی 249 هەزار بەرمیل بووە، بەمەش عێراق بووەتە سێیەم گەورەترین هەناردەکاری نەوت بۆ ئەمریکا لە ماوەی هەفتەیەکدا.

هەروەها ئیدارەی وزەی ئەمریکا باسی لەوە کردووە کە زۆربەی هاوردە نەوتییەکانی ئەمریکا لە هەفتەی رابردوودا لەم وڵاتانەوە بووە:

1- کەنەدا: 3.877 ملیۆن بەرمیل لە رۆژێکدا.

2- سعوودیە: 707 هەزار بەرمیل لە رۆژێکدا.

3- مەکسیک: تێکڕای 325 هەزار بەرمیل.

4- کۆڵۆمبیا: 221 هەزار بەرمیل لە رۆژێکدا.

دواتر هەریەکە لە وڵاتانی، بەڕازیل 208 هەزار بەرمیل، لیبیا 191 هەزار بەرمیل، ئیکوادۆر 50 هەزار بەرمیل، ڤەنزوێلا 49 هەزار بەرمیل و نەیجیریا بە یەک هەزار بەرمیل لە رۆژێکدا لە لیستەکەدا هاتوون.

پێویستی ئەمریکا بە نەوت

ئەمریکا بە گەورەترین بەکاربەری نەوت لە جیهاندا دادەنرێت و رۆژانە پێویستی بە نزیکەی 20 ملیۆن بەرمیل نەوت و بەرهەمە سووتەمەنییەکان هەیە، بۆیە بەشێکی زۆری ئەو پێویستییە لە رێگەی هاوردەکردن لە وڵاتانی دەرەوە دابین دەکات.