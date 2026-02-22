گرژی لەنێوان پاسەوانەکانی پارێزگاری کەرکووک و سوپای عێراق دروست بوو

پێش کاتژمێرێک

دوای هەڵکوتانە سەر گەڕەکی نەورۆزی شاری کەرکووک لەلایەن سوپای عێراق و دەرکردنی خێزانێکی کورد لە ماڵەکەی و دەستگرتن بەسەر خانووەکەی، کەمێک لەمەبەر دۆخەکە گەیشتە ئەوەی گرژی لەنێوان پاسەوانەکانی، رێبوار تەها پارێزگاری کەرکووک و ئەندامەکانی سوپای عێراق دروستبوو، کە چوونەتە سەر ماڵی هاووڵاتییانی کورد.

هاووڵاتییەکی دانیشتووی گەڕەکی نەورۆز بۆ کوردستان24 گوتی: جیا لەو خانووەی سوپای عێراق بەرەبەیانی ئەمڕۆ یەکشەممە 22ی شوباتی 2026، دەستی بەسەرداگرت، ئێستا هەوڵدەدەن دەستبگرن بەسەر سێ خانووی دیکە.

هەروەها رەخنەی لە حکوومەتی عێراق، کێشەی موڵک و ماڵ بە یاسا و پۆلیس یەکلا ناکاتەوە، بۆیە بە هێزی سەربازی پەلاماری خێزانە کوردنشینەکانی گەڕەکی نەورۆز دەدات.

بەگوێرەی زانیارییەکانی سۆران کامەران پەیامنێری کوردستان24 لە کەرکووک، رێبوار هادی پارێزگاری کەرکووک لە یەكێک لە خانووە داگیراوەکانی گەڕەکی نەورۆز لەگەڵ ئەفسەرێکی سوپای عێراق لە گفتوگۆیە بۆ ئەوەی کێشەکە چارەسەر بکرێت.

سوپای عێراق چاوی بڕیوەتە زیاتر 120 خانووی گەڕەکی نەورۆز و دەیەوێت دەستیان بەسەردا بگرێت، هەرچەند دەستی بەسەر چەند خانووێکدا گرتووە و سەربازانی تێدا جێگیرکردووە، ئەمەش بووەتە مایەی بێزاری دانیشتووانی گەڕەکە.