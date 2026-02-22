کەجەکە: راپۆرتی کۆمیسیۆنی ئاشتی هەڵەی ریشەیی تێدایە

پێش کاتژمێرێک

کۆما جڤاکێن کوردستان (کەجەکە) لە راگەیەنراوێکدا رەخنەی لە راپۆرتی "کۆمیسیۆنی یەکڕیزیی نیشتمانی، برایەتی و دیموکراسی" بۆ چارەسەرکردنی کێشەی کورد لە تورکیا گرت و رایگەیاند؛ راپۆرتەکە هەڵەی ریشەیی لەخۆگرتووە.

بە گوێرەی راگەیەنراوی کەجەکە، بوونی ئەو هەڵە و کەموکوڕییانە بووەتە هۆی شێواندنی ناوەڕۆکی راپۆرتەکە.

لە بەشێکی راگەیەنراوەکەدا هاتووە، لە راپۆرتەکەدا کێشەی کورد بە روونی باس نەکراوە، تاوەکوو کێشەکەش پێناسە نەکرێت، چارەسەرکردنی ئەستەمە.

کەجەکە ئاماژەی بەوە کردووە، هەرچەندە واز لە نکۆڵیکردنی بوونی کورد هێنراوە، بەڵام لە رووی یاسایی و سیاسییەوە عەقڵییەتی نکۆڵیکردن هەر بەردەوامە. بە بڕوای کەجەکە، فەرامۆشکردنی کێشەی کورد لە رووی کۆمەڵایەتی، سیاسی و یاساییەوە، دەبێتە هۆی بێبەهابوونی هەر باسێک لەبارەی برایەتیی کورد و تورک.

راپۆرتەکە لە 21ـەمین کۆبوونەوەی کۆمیسیۆنەکەدا لە رۆژی 18ی شوبات پەسندکرا و لە لە ماڵپەڕی فەرمیی پەرلەمان بڵاوکراوەتەوە.

راپۆرتەکە لە حەوت بەشی سەرەکی پێکدێت کە بریتین لە:

-کارەکانی لیژنە

- ئامانجە سەرەکییەکانی لیژنە

- رەگە مێژووییەکانی برایەتیی تورک و کورد و یاسای برایەتی

- خاڵە هاوبەشەکانی ئەو کەسانەی لە لیژنەکە گوێیان لێگیراوە

- هەڵوەشاندنەوەی پەکەکە و چەکدانان

- پێشنیازی یاسایی بۆ پرۆسەکە

- پێشنیازەکان بۆ دیموکراسی.

لە بەشێکی راپۆرتەکەدا ئاماژە بەوە کراوە، تورکیا لەسەر بنەمای ئاشتی، یەکپارچەیی، دیموکراسی و برایەتی بەهێزتر دەبێت؛ جەخت لەوەش کراوەتەوە، پێویستە پرۆسەی چارەسەری لەسەر بنەمایەک بەڕێوەبچێت، ئاسایشی گشتیی بپارێزێت، ماف و ئازادییەکان فراوان بکات و رەزامەندیی کۆمەڵایەتی زیاتر بکات.

لە راپۆرتەکەدا ئەوەش خراوەتەڕوو "بۆچوونی هاوبەش"ـی وەرگیراو لە کارەکانی کۆمیسیۆن و بیرۆکە پێشکێشکراوەکان لە دەقەکەدا رەنگی داوەتەوە؛ باس لەوەش کراوە، لە قۆناخی داهاتوودا، شەفافییەتی رێکخستنە کارگێڕی و یاساییەکان، گشتگیریی هەنگاوەکانی پێکەوەژیانی کۆمەڵایەتی و بەردەوامیی چاودێریی پەرلەمان، رۆڵی یەکلاکەرەوەیان دەبێت.