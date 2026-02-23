هەولێر.. کۆمەڵەی هونەر و وێژەی کوردی فیلمی "خەرمان"ی بەرهەمهێنا

پێش کاتژمێرێک

لەدرێژەی کاوچالاکییەکانیاندا، کۆمەڵەی هونەر و وێژەی کوردی هەولێر، فیلمی "خەرمان" کە لە ئامادەکردن و دەرهێنانی نەوزاد حاجی شووشەیە، بەرهەمهێنا.

دووشەممە، 23ی شوباتی 2026، نەوزاد حاجی شووشە، دەرهێنەری فیلمەکە بە کوردستان24ی گوت: فیلمی "خەرمان"، لە نووسینی کەریم بایزە و من کاری ئامادەکردن و دەرهێنانم بۆ کردووە، عوسمان ئەحمەد جاسم بەڕێوەبەری بەرهەمە و کاری دەنگ هۆشەنگ ئەنوەر ئەنجامی داوە و هەر یەکە لە، خالید بەرزنجی، ‎نەوزاد حاجی شوشە، ‎عوسمان بێراوەیی، ‎وریا ئەنوەر، ‎رەشید رواندوزی، ‎مازچین عزیز، ‎ئاڤان جەوهەر، ‎تەیب عزیز، ‎هۆشەنگ ئەنوەر، ‎زریان بەرزنجی، ‎سەلام گۆمەشینی، ‎رۆژ دلێر، ‎شاد نەوزاد، ‎هۆشمەند هۆشەنگ، ‎دیدار چاوشین، رۆڵی سەرەکی لە فیلمەکە دەبینن.

نەوزاد حاجی شووشە گوتیشی: ئەو فیلمە باس لە پیاوێک دەکات کە لە کۆتا ساتەکانی تەمەنیدا کاری خێرخوازی و چاکە دەکات، ئەو کارە خێرخوازیەش بەهاوکاری گۆشتفرۆسێک دەکات، کە گۆشت دەبەخشێتە کەسانی کەمدەرامەت و بێ ئەوەی خەڵک بزانێت ئەو خێرە لەلایەن چی کەسێکەوە کراوە، بەڵام خەڵکی گەڕەک بە کەسێکی رەزیل سەیری ئەو پیاوە دەکەن، بەڵام کە پیاوەکە دەمرێت، ئەو خێرە نامێنێت، ئینجا خەڵکی گەڕەک دەزانن ئەو پیاوە کەسێکی چەند خێرخواز و باش بووە.

جێگەی ئاماژەیە، فیلمی "خەرمان"، کە لە دەرهێنانی نەوزاد حاجی شووشەیە، بڕیارە سێشەممە، 24ی شوباتی 2026 نمایش بکرێت.