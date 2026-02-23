سبەینێ شەپۆلێکی بارانبارین هەرێمی کوردستان دەگرێتەوە

پێش کاتژمێرێک

بەڕێوەبەرایەتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی، پێشبینییەکانی کەشوهەوای بۆ 48 کاتژمێری داهاتوو بڵاوکردەوە و رایدەگەیەنێت؛ پلەکانی گەرما روو لە نزمبوونەوە دەکەن و سبەینێش شەپۆلێکی ناسەقامگیر هەرێمی کوردستان دەگرێتەوە کە باران و بەفری لەگەڵدا دەبێت.

کەشوهەوای ئەمڕۆ دووشەممە (23ی شوباتی 2026)

بەپێی راگەیەنراوەکەی کەشناسی، ئەمڕۆ ئاسمان بەگشتی نیمچە هەور دەبێت، بەڵام لە ناوچەکانی رۆژهەڵاتی هەرێم و بەتایبەت پارێزگای سلێمانی ئاسمان بۆ هەوری تەواو دەگۆڕێت، لەگەڵ ئەگەری کەمێک نمەباران لە هەندێک لە ناوچە سنوورییەکانی رۆژهەڵات.

سەبارەت بە پلەکانی گەرما، ئاماژە بەوە دراوە کە بەراورد بە تۆمارەکانی دوێنێ، بە تێکڕا (2 بۆ 4) پلە نزم دەبنەوە. خێرایی با لەسەرخۆ دەبێت (5 - 15 کم/ک) و ئاراستەکەی باکووری رۆژئاوا دەبێت، مەودای بینینیش لە نێوان (8 - 10) کیلۆمەتر دەبێت.

کەشوهەوای سبەینێ سێشەممە (24ی شوباتی 2026)

لە بەشێکی دیکەی هەواڵەکەدا هاتووە، بەهۆی یەکگرتنی کاریگەرییەکانی نزمەپاڵەپەستۆی نیمچەدوورگەی عەرەبی و هاتنی بارستەهەوایەکی ساردی باکوور، سبەینێ کەشوهەوای هەرێم ناسەقامگیر دەبێت. ئاسمان دەبێتە هەوری تەواو لەگەڵ بارینی نمەبارانی پچڕپچڕ و کەمێک بەفربارین لە ناوچە شاخاوییە سنوورییەکانی باکووری رۆژهەڵات.

کەشناسی هۆشداری دەدات کە لە دوای نیوەڕۆی سێشەممەوە تاکوو کاتەکانی ئێوارە، شەپۆلەکە چالاکتر دەبێت و رێژەی دابارین زیاد دەکات، کە هەندێک کات بەشێوەی تاوەباران و بروسکە دەبێت، بەتایبەتی لە سنووری (پارێزگای سلێمانی، هەڵەبجە، ئیدارەکانی گەرمیان، راپەڕین و سۆران).

هاوکات لە کاتەکانی بەیانی بۆ دوای نیوەڕۆ، خێرایی با بەتایبەت لە باشووری رۆژئاوای هەرێم چالاک دەبێت بۆ سەرووی 25 کم لە کاتژمێرێکدا، مەودای بینینیش لە کاتی داباریندا کەمدەبێتەوە بۆ (4 - 6) کیلۆمەتر.

پلەکانی گەرما بۆ سبەینێ (2 بۆ 3) پلەی دیکە دادەبەزن و لە کاتەکانی شەودا کەشوهەوا جێگیر دەبێتەوە.

بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراو بۆ 48 کاتژمێری داهاتوو بەمجۆرە دەبن:

- هەولێر: ئەمڕۆ 20 پلە / سبەینێ 17 پلە

- سلێمانی: ئەمڕۆ 19 پلە / سبەینێ 15 پلە

- دهۆک: ئەمڕۆ 17 پلە / سبەینێ 14 پلە

- هەڵەبجە: ئەمڕۆ 19 پلە / سبەینێ 15 پلە

- گەرمیان: ئەمڕۆ 22 پلە / سبەینێ 21 پلە

- زاخۆ: ئەمڕۆ 18 پلە / سبەینێ 15 پلە

- سۆران: ئەمڕۆ 16 پلە / سبەینێ 14 پلە

- چەمچەماڵ: ئەمڕۆ 20 پلە / سبەینێ 20 پلە

- پیرمام: ئەمڕۆ 17 پلە / سبەینێ 15 پلە

- حاجی ئۆمەران: ئەمڕۆ 12 پلە / سبەینێ 10 پلە