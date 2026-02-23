رێبوار تەها: ئەو دەسەڵاتەی هەمانە بەکاریدەهێنین

پێش 51 خولەک

دوای گرژییەکانی دوێنێی گەڕەکی نەورۆز، پارێزگاری کەرکووک ئاماژە بەوە دەکات، وەڵامی کەس نادەینەوەو بەپێی یاسا و رێنمایی ئیدارەدانی شار مامەڵە دەکەین.

ئەمڕۆ دووشەممە، 23ـی شوباتی 2026، رێبوار تەها، پارێزگاری کەرکووک، لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا وەڵامی سۆران کامەران پەیامنێری کوردستان24، دایەوە و رایگەیاند: "وەڵامی کەس نادەینەوەو بەپێی یاسا و رێنمایی ئیدارەدانی شار مامەڵە دەکەین، ئەو دەسەڵاتەی هەمانە بۆ بەرژەوەندی هاووڵاتییان بەکاری دەهێنین".

بەرەبەیانی دوێنێ یەکشەممە، 22ـی شوباتی 2026، گرژیی لە گەڕەکی نەورۆزی شاری کەرکووک دروست بوو، دوای ئەوەی هێزێکی سوپای عێراق هەڵیکوتایە سەر چەند ماڵێکی هاووڵاتییانی کورد و بە زۆر لە ماڵەکانیان دەری کردن.

دوابەدوای رووداوەکە، د. رێبوار تەها، پارێزگاری کەرکووک، سەردانی گەڕەکەکەی کرد و لەگەڵ هاووڵاتییان و فەرماندە سەربازییەکان کۆبووەوە. لە لێدوانێکدا بۆ رۆژنامەنووسان، پارێزگاری کەرکووک رایگەیاند: "ئەم خانووانە موڵکی دەوڵەتن و هی هیچ کەسێک نین. ئەو خەڵکەی لێرەن لە دوای پرۆسەی ئازادییەوە هاتوونەتە ناو خانووەکان. ماوەی چەند رۆژێک بوو چەند ئەفسەرێکی سوپا چوونەتە سەر خانووەکان و خێزانێکیان دەرکردبوو."

کێشەی موڵکداری لە کەرکووک و ناوچە جێناکۆکەکانی دیکە، پرسێکی ئاڵۆز و درێژخایەنە و پەیوەستە بە سیاسەتەکانی بەعەرەبکردنی رژێمی پێشوو. دوای پرۆسەی ئازادیی عێراق لە ساڵی 2003، هەوڵ درا لە رێگەی ماددەی 140ـی دەستوورەوە دۆخەکە ئاسایی بکرێتەوە و مافی خەڵکی رەسەنی ناوچەکە بگەڕێنرێتەوە، بەڵام جێبەجێنەکردنی تەواوەتیی ماددەکە، کێشەکەی وەک خۆی هێشتووەتەوە.

لە دوای رووداوەکانی 16ـی ئۆکتۆبەری 2017 و کشانەوەی هێزی پێشمەرگە، جارێکی دیکە فشارەکان بۆ سەر دانیشتووانی کورد لەو ناوچانە زیاد بوونەوە و چەندین جار هەوڵی دەرکردنیان لە ماڵەکانیان دراوە، بەتایبەتی لەو گەڕەکانەی خانووەکانیان پێشتر موڵکی حکوومەت بوون.