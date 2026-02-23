ئەنجوومەنی سەمونخانەکان: کیسەی پەڕۆ سوودی بۆ ژینگە و تەندروستی هەیە

پێش 13 خولەک

بەبۆنەی رۆژی ژینگە سەندیکای کرێکاران و ژینگەی هەولێر کیسەی پەرۆکیان بەسەر سەمونخانەکاندا دابەشکرد و سەرۆکی ئەنجوومەنی سەمونخانەکانیش دەلێت، سوودی تەندروستی زۆرە.

ئەمڕۆ دووشەممە، 23ـی شوباتی 2026، جەمشید موشیر، سەرۆکی ئەنجوومەنی سەمونخانەکانی هەولێر بە کوردستان24ـی گوت: دابەشکردنی ئەم کیسانە بۆ خاوەن سەمونخانەکان و هاووڵاتییان بە سوودە، ئەگەر هاووڵاتی ئەم کیسەیە لەگەڵ خۆی بهێنێت و بیباتەوە.

هەروەها ئاماژەی بەوە دا، داواکەین حکوومەتی هەرێم هاوکاریمان بکات بۆ ئەوەی بار قورسی هەمووی نەکەوێتە سەر شانی خاوەن سەمونخانەکان، هەروەها هەبوونی ئەم کیسانە بۆ تەندروستی و سەلامەتی هاوولاتییان بە سوودە، بەبۆنەی ڕۆژی ژینگە ( 10 هەزار ) كیسەی پەڕۆ بەسەر نانەواخانە و سەمونخانەكان دابەشكرا

بە بۆنەی رۆژی ژینگەی هەولێر، لە ژێری ناونیشانی " با هەموومان ژینگەپارێزبین و خۆمان لە مەترسیەكانی بەكارهێنانی نایلۆن بەدووربگرین " فەرمانگەی ژینگەی هەولێر بە هەماهەنگی "ڕێكخراوی گرین یارد" و بە هاماهەنگی "سەندیکای کرێکارانی کشتوکاڵ" و "خۆراكی لقی هەولێری كرێكاران" لە هۆڵی میدیا بە دابەشكردنی 10 هەزار كیسەی پەڕۆ بەسەر نانەواخانە و سەمونخانەكان "پرۆژەی کیسەی ژینگەدۆستی" راگەیاندن.