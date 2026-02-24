قەبارەی هەناردەی ئێران بۆ عێراق 50% کەمیکردووە

پێش 43 خولەک

ژووری بازرگانیی ئەهواز ئامارێکی شۆکهێنەری لەبارەی پاشەکشەی بازرگانیی نێوان ئێران و عێراق ئاشکرا کرد و رایگەیاند، هەناردەی نانەوتی لە پارێزگای خوزستانەوە بۆ عێراق لە ماوەی کەمتر لە ساڵێکدا بە رێژەی نزیکەی 50% دابەزیوە، هۆکارەکەشی بۆ سیاسەتەکانی نرخی گومرگەکانی ئێران گەڕاندەوە.

شەهلا عەموری، سەرۆکی ژووری بازرگانیی ئەهواز، لە لێدوانێکی رۆژنامەوانیدا ئاشکرای کرد، بەهای هەناردە لە 2.167 ملیار دۆلارەوە لە نۆ مانگی ساڵی رابردوودا، بۆ تەنیا 1.219 ملیار دۆلار لە 10 مانگی ئەمساڵدا کەمیکردووە، عەموری جەختی کردەوە، ئەم دابەزینە گەورەیە کێشەیەکی راستەقینەیە بۆ یەکێک لە گرنگترین دەروازە بازرگانییەکانی ئێران.

بەگوتەی عەموری کێشەی سەرەکی، لەوەدایە کە گومرگی ئێران نرخی کاڵا هەناردەکراوەکان بەپێی ستانداردی ناوخۆیی و بە نرخێکی زۆر بەرزتر لە نرخی راستەقینەی بازاڕی عێراق تۆمار دەکات، بۆ نموونە، "ئەگەر بازرگانێک کاڵایەک بە 100 دۆلار لە عێراق بفرۆشێت، گومرگ نرخەکەی بە 150 دۆلار تۆمار دەکات و بازرگانەکە ناچار دەکات 150 دۆلاری بیانی بگەڕێنێتەوە بۆ خەزێنەی دەوڵەت."

ئاماژەی بەوەشکرد، ئەم رێکارە ناڕوون و نادادپەروەرە بازرگانانی ناچار کردووە بۆ پڕکردنەوەی ئەو جیاوازییە 50 دۆلار لە بازاڕی ئازاددا بکڕن، کە ئەمەش زیانێکی گەورەی پێگەیاندوون و زۆرێکیانی ناچار کردووە بە یەکجاری لە بازاڕی عێراق بکشێنەوە.

سەرۆکی ژووری بازرگانیی ئەهواز هۆشداریدا، ئەگەر حکوومەتی ئێران پێداچوونەوە بەم سیاسەتەدا نەکات، ئەوا ئەو بازرگانییە کەمەی کە ماوەتەوە، بە تەواوی لەناودەچێت و هەناردەکارانی زیاتر رووبەڕووی سزای دارایی دەبنەوە.

هاوکات، حکومەتی عێراقیش لەلایەن خۆیەوە باجی گومرگی لەسەر کاڵا هاوردەکراوەکان بە رێژەی جیاواز لە نێوان 5% بۆ 30% بەرزکردووەتەوە، کە ئەمەش ئاڵنگارییەکی دیکەیە لە بەردەم جووڵەی بازرگانیی نێوان هەردوو وڵاتدا.