هونەری

شاینە مەحموود زادە ڤیدیۆ ئاڕتی "هێزی كەزی" بڵاوکردەوە

کوردستان هونەری فۆتۆگرافەری

شاینە مەحموود زادە، خانە فۆتۆگرافەری کورد، ڤیدیۆ ئارتی "هێزی کەزی" بڵاوکردەوە، کە باس لە رەمزی کەزی ئافرەتی کورد دەکات و دەڵێت: ئافرەتی کورد رووناکییەکە لەناو دڵی تاریکی جیهاندا.

دووشەممە، 23ـی شوباتی 2026، شاینە مەحموود زادە، بەکوردستان24ـی گوت: ڤیدیۆ ئاڕتی "هێزی کەزی"، باس لەو جیهانە بێ دەنگە دەکات کە ئافرەتانی کورد تێیدا را دەبن، دەنگ و هێز و بەرخودانییان وەک چیاکان بەبڵندی و هەڵچوویی دەمێنێتەوە بۆ مێژوو و شانازی، هەروەها ئافرەتانی کورد مەزنترین شۆڕشگێڕی ئەم چەرخە و هەر چەرخێکن کە سڵ لە هیچ ناکاتەوە، ئەوان لەناو گڕو گەردەلوولەكانی مێژوودا وەستاون و جیهانیان فێری بەرخودان كرد بە دروشمی ژن، ژیان، ئازادی. 

شاینە مەحموود زادە گوتیشی: ئەم ڤیدیۆ هونەرییە شایەتحاڵی هێز و ئیرادەی ئافرەتی کوردە، لە رێگەی جەستەی جوڵاو و ئاماژەی پڕ هێزەوە دەبێتە ئەرشیفێکی زیندوو بۆ هەڵوێست و بەرخودانی ئەو ئافرەتە كوردانەی کە مێژوو لە چوارچێوەی خۆیدا هەڵیگرتوون، ڤیدیۆكە تەنیا تۆمارێك نییە، بەڵكو لە هەموو جوڵەیەکدا گەواهیدەری هێزە، كە تیایدا جەستە دەبێتە زمان و وێنە دەبێتە مانیفێست و ئامادەبوون دەبێتە شۆڕش، هەروەها لەگەڵ ئازارو بڕینی كەزییەكانمان نەشكاین، بەڵكو بە بوێری و ئازایی زیاتر و بە كەزی بەهێزترەوە  گەڕاینەوە، بۆیە دەڵێم تا ژنی كورد هەبێت بەرخودانیش هەیە.

شاینە مەحموود زادە، خانمە فۆتۆگرافەر، دانیشتووی هەولێرە و دەرچووی پەیمانگەی هونەرە جوانەکانی هەولێرە و دەرچووی پەیمانگەی هونەرەجوانەکانی کۆیەیە، خاوەنی چەندین فۆتۆی جیاواز و جۆراوجۆرە و بە فۆتۆکانی بەشداری چەندین پێشانگەی کردووە و فۆتۆکانی دەنگدانەوەی باشی هەبووە.

 
