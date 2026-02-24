شاینە مەحموود زادە ڤیدیۆ ئاڕتی "هێزی كەزی" بڵاوکردەوە

پێش دوو کاتژمێر

شاینە مەحموود زادە، خانە فۆتۆگرافەری کورد، ڤیدیۆ ئارتی "هێزی کەزی" بڵاوکردەوە، کە باس لە رەمزی کەزی ئافرەتی کورد دەکات و دەڵێت: ئافرەتی کورد رووناکییەکە لەناو دڵی تاریکی جیهاندا.

دووشەممە، 23ـی شوباتی 2026، شاینە مەحموود زادە، بەکوردستان24ـی گوت: ڤیدیۆ ئاڕتی "هێزی کەزی"، باس لەو جیهانە بێ دەنگە دەکات کە ئافرەتانی کورد تێیدا را دەبن، دەنگ و هێز و بەرخودانییان وەک چیاکان بەبڵندی و هەڵچوویی دەمێنێتەوە بۆ مێژوو و شانازی، هەروەها ئافرەتانی کورد مەزنترین شۆڕشگێڕی ئەم چەرخە و هەر چەرخێکن کە سڵ لە هیچ ناکاتەوە، ئەوان لەناو گڕو گەردەلوولەكانی مێژوودا وەستاون و جیهانیان فێری بەرخودان كرد بە دروشمی ژن، ژیان، ئازادی.

شاینە مەحموود زادە گوتیشی: ئەم ڤیدیۆ هونەرییە شایەتحاڵی هێز و ئیرادەی ئافرەتی کوردە، لە رێگەی جەستەی جوڵاو و ئاماژەی پڕ هێزەوە دەبێتە ئەرشیفێکی زیندوو بۆ هەڵوێست و بەرخودانی ئەو ئافرەتە كوردانەی کە مێژوو لە چوارچێوەی خۆیدا هەڵیگرتوون، ڤیدیۆكە تەنیا تۆمارێك نییە، بەڵكو لە هەموو جوڵەیەکدا گەواهیدەری هێزە، كە تیایدا جەستە دەبێتە زمان و وێنە دەبێتە مانیفێست و ئامادەبوون دەبێتە شۆڕش، هەروەها لەگەڵ ئازارو بڕینی كەزییەكانمان نەشكاین، بەڵكو بە بوێری و ئازایی زیاتر و بە كەزی بەهێزترەوە گەڕاینەوە، بۆیە دەڵێم تا ژنی كورد هەبێت بەرخودانیش هەیە.

شاینە مەحموود زادە، خانمە فۆتۆگرافەر، دانیشتووی هەولێرە و دەرچووی پەیمانگەی هونەرە جوانەکانی هەولێرە و دەرچووی پەیمانگەی هونەرەجوانەکانی کۆیەیە، خاوەنی چەندین فۆتۆی جیاواز و جۆراوجۆرە و بە فۆتۆکانی بەشداری چەندین پێشانگەی کردووە و فۆتۆکانی دەنگدانەوەی باشی هەبووە.