ئاگرین عەبدوڵڵا: لە کابینەی نۆیەم زیاتر لە 750 پڕۆژەی جۆراوجۆری رێگەوبان جێبەجێکراون

پێش دوو کاتژمێر

بریکاری وەزارەتی ئاوەدانکردنەوە و نیشتەجێکردنی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئاماژە بەوە دەکات، تەنیا لە کابینەی نۆیەم بە بەهای ترلیۆنێک و 27 ملیار دینار، پرۆژەکانی رێگا و بان جێبەجێکراون.

ئەمڕۆ سێشەممە، 24ـی شوباتی 2026، ئاگرین عەبدوڵڵا، بریکاری وەزارەتی ئاوەدانکردنەوە و نیشتەجێکردنی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە کوردستان 24 رایگەیاند: وەزارەتەکەمان لە چوارچێوەی کارنامەی کابینەی نۆیەم، گرنگییەکی زۆری بە سێکتەری رێگەوبان داوە و لە سەرەتای دەستبەکاربوونی کابینەی نۆیەم تا کۆتایی ساڵی 2025 ، زیاتر لە 750 پڕۆژەی جۆراوجۆر لەبواری رێگەوبان دروستکراون.

ئاگرین عەبدوڵڵا گوتی: پڕۆژەکان بە بەهای ترلیۆنێک و 27 ملیار دینار جێبەجێکراون و خراونەتە خزمەتی هاووڵاتییان، کە دەکاتە دوو هەزار و 799 کیلۆمەتر.

ئەمڕۆ سێشەممە، 24ـی شوباتی 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، پڕۆژەی ستراتیژیی دووسایدی (هەولێر - گۆمەسپان)ـی بە رووی شۆفێران و هاووڵاتییاندا کردەوە و رایگەیاند، پڕۆژەکە ئاسانکارییەکی زۆر بۆ هاتوچۆ و بەیەکەوەبەستنی شار و شارۆچکەکانی کوردستان دەکات.

لە گوتارێکدا لە رێوڕەسمی کردنەوەی پڕۆژەکەدا، سەرۆکوەزیران ئاماژەی بەوە کرد، پێشتر هاتوچۆکردن لەو رێگەیەدا جێگەی مەترسی بوو، بەڵام ئێستا بە دروستکردنی ئەم دووسایدە، سەلامەتیی گیانی هاووڵاتییان بە پلەی یەکەم پارێزراوتر دەبێت.

سەرۆکوەزیران گوتیشی: "ئەم رێگەیە ئاسانکاری دەکات هاووڵاتییان بە کاتێکی کەمتر بگەنە شوێنەکان، هەروەها گرنگییەکی زۆری هەیە بۆ بەیەکەوەبەستنی هەولێر بە گۆمەسپان، دۆڵی سماقوڵی، کۆیە و سلێمانی، و لەلایەکی دیکەشەوە گەڕانەوە بۆ هەولێر لە ڕێگەی بەستۆڕەوە."

مەسرور بارزانی سوپاس و دەستخۆشی ئاراستەی کۆمپانیای جێبەجێکار (هێمن گرووپ)، ئەندازیاران، وەزارەتی ئاوەدانکردنەوە و پارێزگاری هەولێر کرد، کە توانیویانە لە کاتێکی پێوانەیی و بە ستانداردی نێودەوڵەتی پڕۆژەکە جێبەجێ بکەن. هەروەها خۆشحاڵی و سەربەرزیی خۆی دەربڕی کە ئێستا لە هەرێمی کوردستان کۆمپانیای ناوخۆیی ئاستبەرز هەن دەتوانن پڕۆژەی وا گەورە دروست بکەن.