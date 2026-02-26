17 کەس بە تۆمەتی ناونووسکردنی عێراقییەکان لە سوپای رووسیا دەستگیرکران

پێش 24 خولەک

راوێژکاری ئاسایشی نەتەوەیی عێراق، رایگەیاند، 17 کەس بە تۆمەتی ناونووسکردن و ناردنی عێراقییەکان بۆ ناو سوپای رووسیا دەستگیرکراون.

پێنجشەممە 26ـی شوباتی 2026، سەعید جەیاشی، راوێژکاری ستراتیژی لە راوێژکاریی ئاسایشی نەتەوەیی و ئەندامی لیژنەی باڵای بەرەنگاربوونەوەی ناونووسکردنی عێراقییەکان لە سوپای رووسیا، بە ئاژانسی هەواڵی عێراقی راگەیاند: "حکوومەتی عێراق بە گرنگییەکی زۆرەوە بابەتەکەی وەرگرتووە و لیژنەیەکی باڵای بە سەرۆکایەتی راوێژکاری ئاسایشی نەتەوەیی و ئەندامیەتی لایەنە ئەمنی و هەواڵگرییەکان پێکهێناوە"، ئاماژەی بەوەش کرد، حکوومەت رێنمایی داوە پەیوەندی بە لایەنی ئۆکرانییەوە بکرێت بۆ وەرگرتنەوەی ئەو عێراقییانەی وەک سەرباز لە شەڕەکەدا بە دیل گیراون، هەروەها جەختی کردەوە، بڕیارە شاندێکی حکوومی سەردانی مۆسکۆ بکات بۆ زانینی ژمارەی راستەقینەی ئەو عێراقییانەی لەوێ ناونووس کراون.

ڕوونیشی کردەوە،"لیژنەکە زنجیرەیەک کۆبوونەوەی ئەنجامداوە کە لەگەڵ ئەنجوومەنی باڵای دادوەری و بەتایبەت لەگەڵ دادوەر فایەق زێدان دەستی پێکردووە، تیایدا یاسای سزادان تاوتوێ کراوە بۆ بەرەنگاربوونەوەی ئەم دیاردەیە و ئەو حاڵەتانەی کە گەنجانی عێراقی لە چینە هەژارەکان دەکەنە ئامانج و دەیانخەنە ناو شەڕێکەوە کە عێراق هیچ بەرژەوەندییەکی تێدا نییە."

سەعید جەیاشی جەختی کردەوە،"لیژنەکە بەردەوام کار دەکات، تاوەکو ئێستا 17 کەس دەستگیرکراون کە کاری ناونووسکردنیان کردووە یان عێراقییەکانیان تێوەگلاندووە، ئاماژەی بەوەشکردووە، دووانیان لە دادگای نەجەف سزای زیندانی هەتاهەتایییان بەسەردا سەپێنراوە و ئەوانی تریش لەژێر دادگاییکردندان"، جەختی لەوەشکردووەتەوە، لیژنەکە بەدواداچوون بۆ هەموو ئەو زانیارییانە دەکات کە پەیوەندییان بە تێوەگلانی عێراقییەکان یان پاڵپێوەنانیان بەرەو ئەم تەڵەیە هەیە.

سەعید جەیاشی گوتیشی:"باڵیۆزخانەی عێراق لە مۆسکۆ کۆمەڵێک رێکاری گرتووەتەبەر، لەوانە کردنەوەی هێڵێکی گەرم بۆ هەموو ئەو عێراقییانەی لە رووسیان و رووبەڕووی ئەم دیاردەیە بوونەتەوە، بە مەبەستی یارمەتیدانیان و پێدانی پاسپۆرتی کاتی و گەڕانەوەیان بۆ عێراق، کە تا ئێستا ژمارەیەک عێراقی لە لایەنیرڕووسییەوە گەڕێنراونەتەوە"، ئاماژەی بەوەش کرد، دەزگای هەواڵگری نیشتمانی، دەزگای ئاسایشی نیشتمانی، وەزارەتی ناوخۆ و هەموو دەزگا ئەمنییەکان لەم بابەتەدا کار دەکەن.