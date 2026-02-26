حکوومەتی عێراق بڕیارێک لەبارەی هەرێمی کوردستان هەڵدەوەشێنێتەوە
دەستەی فڕۆکەوانی مەدەنی عێراقی نووسراوی قەدەخەکردنی هاوردەکردنی زێڕ و ئامێری ئەلیکترۆنی لە فڕۆکەخانەکانی هەولێر و سلێمانی هەڵوەشاندەوە.
هەر بە گوێرەی زانیارییەکان نووسراوەکە پێشتر دەستەی فڕۆکەوانی مەدەنی عێراقی ئاراستەی کۆمپانیاکانی فڕۆکەوانی کردبوو ئێستا هەڵوەشاوەتەوە و بە فڕۆکەخانەکانی هەولێر و سلێمانی گەیشتووە و کاری پێ دەکرێت.
پێشتر دەستەی فڕۆکەوانی مەدەنی عێراقی لە نووسراوێکدا داوای کردنەوەی نووسینگەی پشکنینی ناوەندی بۆ پێوانە و کۆنتڕۆڵی جۆری فیدراڵی هاوشێوەی فڕۆکەخانەکانی دیکەی عێراق، لە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر و سلێمانی دابندرێت و بە پێچەوانەوە هاوردەکردنی زێڕ و ئامێرە ئەلیکترۆنییەکان لەو دوو فڕۆکەخانەیە قەدەخە بکرێت.