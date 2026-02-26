بەفر و سەرما دەگەڕێتەوە
بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان بڵاویکردووەتەوە، سبەی هەینی 27ی شوباتی2026 ، ئاسمانی سەرتاسەری هەرێمی کوردستان هەور دەبێت و پێشبینی بارانی پچڕپچڕ لە زۆربەی ناوچەکان دەکرێت، بەڵام پلەکانی گەرما دادەبەزن و سبەی هەوایەکی ساردی دەبێت.
بەڕێوەبەرایەتییەکە ئەمڕۆ پێنجشەممە لە راگەیەندراوێکی پێشبینییەکانی بۆ کەشی سبەی بڵاوکردووەتەوە و ئاماژەیداوە، ئاسمان هەوری تەواو دەبێت نمە باران و بارانی مامناوەند بە پچڕپچڕی لە زۆربەی ناوچەکانی هەرێمی کوردستان پێشبینیکراوە.
هەروەها ئاماژەیداوە، لە ناوچە سنوورییەکان و ناوچە شاخاوییە بەرزەکان پێشبینی بەفربارین دەکرێت .
هەر لە راگەیەندراوەکەی بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کەشناسی هاتووە، پلەکانی گەرما لە ناوەندی شارەکان و زۆربەی ناوچەکانی هەرێمی کوردستان بە نزیکەی 4 بۆ 5 پلەی سیلیزی دادەبەزن، بەڵام لە ناوچە شاخاوییەکاندا دابەزینی پلەکانی گەرمای لە 6 تا 7 پلەی سیلیزی پێشبینیکراوە، ئەمەش بەهۆی ئەگەری بەفربارینەوەیە.
بەرزترین پلەکانی پێشبینیکراوی گەرما بە پلەی سیلیزی بۆ سبەی هەینی:
هەولێر 12 پلەی سیلیزی
پیرمام 8 پلەی سیلیزی
سۆران 8 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران 1 پلەی سیلیزی
سلێمانی 11 پلەی سیلیزی
چەمچەماڵ 12 پلەی سیلیزی
دهۆک 10 پلەی سیلیزی
زاخۆ 12 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 13 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 16 پلەی سیلیزی