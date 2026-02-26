پڕۆژەی رووناکی دەگەیەنرێتە کۆیە و تەقتەق
لە چوارچێوەی هەوڵەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ کارەبای 24 کاتژمێری، بڕیارە لە 28ـی ئەم مانگەوە قەزای کۆیە بە فەرمی بچێتە ناو پڕۆژەی رووناکی.
ئەمڕۆ پێنجشەممە، 26ـی شوباتی 2026، تاریق حەیدەری، قایمقامی قەزای کۆیە بە کوردستان24ـی راگەیاند، لە28ـی ئەم مانگەوە، قەزای کۆیە بە فەرمی دەچێتە ناو پڕۆژەی "رووناکی"ـیەوە و دەبێتە خاوەنی کارەبای 24 کاتژمێری.
لوقمان حەوێزی بەرێوبەری دابەشکردنی کارەبای کۆیە بە کوردستان24ـی گوت، بە گەیشتنی پڕۆژەی رووناکی 71 مۆلیدە دەکوژێنرێتەوە، هاوکات 39 هەزار هاوبەش تێیدا سوودمەند دەبن، ئاماژەی بەوەشکرد، پڕۆژەکە جگە لە قەزای کۆیە قەزای تەقتەقیش دەگرێتەوە بەهەموو شارەدێ و گوندەکانەوە.
ئەم هەنگاوە دوای ئەوە دێت کە پێشتر مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە کاتی راگەیاندنی سەکۆی "ئی-پسوولە" ئاماژەی بەوە کردبوو کە تا کۆتایی ساڵی 2026، لە تەواوی هەرێمی کوردستان کارەبای 24 کاتژمێری پیادە دەکرێت و سەرجەم ناوچەکان دەچنە ناو پڕۆژەی رووناکییەوە.
لەگەڵ ئەوەشدا، حکوومەتی هەرێمی کوردستان وەک پاڵپشتی و هاوکارییەک بۆ هاوبەشانی کارەبای ماڵان بڕیاریداوە، تا 12ـی مانگی ئادار ، هەر بڕە پارەیەک لە رێگەی سەکۆی "ئی-پسوولە"ـوە بدرێت، چ پارەی پڕۆژەی رووناکی بێت یان قەرزی کۆن، ئەوا بە رێژەی %20 داشکاندنی بۆ دەکرێت.