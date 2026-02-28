ناتانیاهۆ: لە رۆژانی داهاتوودا سەدان پێگەی دیکەی ئێران دەکەینە ئامانج

پێش کاتژمێرێک

سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل لە گوتارێکدا هەڕەشەی فراوانکردنی هێرشەکان بۆ سەر ئێران دەکات و رایدەگەیەنێت، ئامانجیان بنبڕکردنی بەرنامەی ئەتۆمی و کۆتاییهێنانە بەو هەڕەشانەی ماوەی 47 ساڵە رووبەڕووی ئیسرائیل و ئەمریکا دەکرێنەوە.

شەممە، 28ـی شوباتی 2026، بنیامین ناتانیاهۆ، سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل، لە نوێترین لێدوانیدا سەبارەت بە گرژییەکانی ناوچەکە و ئۆپەراسیۆنەکانی وڵاتەکەی، گوتی: کە ئیسرائیل لە جەنگێکی چارەنووسسازدایە بۆ لەناوبردنی هەڕەشەکانی کۆماری ئیسلامیی ئێران.

هاوکات جەختی لەوە کردەوە کە لە ئۆپەراسیۆنەکانی ئەمڕۆدا هێرشیان کردووەتە سەر چەقی ئێران و ژمارەیەکی زۆر لە فەرماندەکانی سوپا و سوپای پاسدارانیان کردووەتە ئامانج.

ناتانیاهۆ گوتی: "لە ماوەی 47 ساڵی رابردوودا، ئێران بەردەوام هەڕەشەی مەرگ و لەناوچوونی بۆ ئیسرائیل و ئەمریکا دروست کردووە، بەڵام ئەمڕۆ دەڵێین چیتر ئەم دۆخە قبووڵ ناکرێت و رێگە نادەین دەستیان بە چەکی ئەتۆمی بگات."

سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل ئاشکرای کرد، کە پلانی هێرشەکانیان بەردەوام دەبێت و "لە رۆژانی داهاتوودا سەدان پێگەی دیکەی ئێران دەکەینە ئامانج."

ئاماژەی بەوەش دا، کە ستراتیژیی ئێستایان گۆڕینی نەخشە و سیمای رۆژهەڵاتی ناوەڕاستە لە ڕێگەی نەهێشتنی هەڕەشە ئەمنییەکانەوە.

ئەم لێدوانانەی ناتانیاهۆ لە کاتێکدایە، بەیانیی ئەمڕۆ شەممە، 28ـی شوباتی 2026، ئەمریکا و ئیسرائیل هێرشی ئاسمانییان بۆ سەر ئێران دەست پێکرد و لە ئەنجامدا چەند سەرکردەیەکی وڵاتەکە کوژران.

لە بەرانبەردا ئێران هەر زوو وەڵامی ئەو هێرشانەی دایەوە و وێڕای ئاراستەکردنی ژمارەیەک مووشەک بۆ ئیسرائیل، چەندین بنکە و بارەگا سەربازییەکانی ئەمریکای لە وڵاتەکانی ناوچەکەدا کردە ئامانج.