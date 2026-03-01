وەزارەتی بەرگریی ئیمارات: 506 درۆنی ئێرانیمان خستووەتە خوارەوە

پێش 33 خولەک

وەزارەتی بەرگریی ئیمارات ئاماژە بەوە دەکات، لە سەرەتای دەستپێکردنی هێرشەکەی ئێرانەوە 165 مووشەکی بالیستی کە لە ئێرانەوە تەقێنراون، 152یان تێکشکێنراون و 13یان لە دەریادا کەوتوونەتە خوارەوە.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 1ـی ئاداری 2026، وەزارەتی بەرگریی ئیمارات، رایگەیاند، هێزی ئاسمانی و بەرگریی لە دووەم رۆژی هێرشەکەی ئێراندا توانیویانە 20 مووشەکی بالیستی، دوو مووشەکی کرووز (جەوال) و 311 فڕۆکەی بێفڕۆکەوان تێکبشکێنن، لە کاتێکدا 21 فڕۆکەی بێفڕۆکەوان بەر ئامانجی مەدەنی کەوتوون و هەشت مووشەکیش لە دەریادا کەوتوونەتە خوارەوە.

هاوکات بەهۆی هێرشەکانەوە، چەند کەسێک گیانیان لە دەستداوە و ژمارەیەکی دیکەش برینداربوونە.