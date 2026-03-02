سوپای پاسداران: بە سەدان و درۆن و مووشەک بنکەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل کرانە ئامانج

پێش 53 خولەک

سوپای پاسدارانی ئێران لە راگەیەندراوێکدا، ئامانجەکانی شەپۆلی یانزەهەمی ئۆپەراسیۆنی بەڵێنی راستگۆیی بڵاوکردەوە و ئاماژەیداوە، بە هەڵدانی سەدان درۆن و مووشەک، 500 پێگەی سەربازی ئەمریکا و ئیسرائیلی کردووەتە ئامانج.

ئاژانسی هەواڵی تەسنیم نزیک لە سوپای پاسداران، ئێوارەی ئەمڕۆ دووشەممە 2ی ئاداری 2026، راگەیەندراوی ئەنجامی یازدەهەمین ئۆپەراسیۆنی سوپای پاسدارانی بە ناوی "بەڵێنی راستگۆیی چوار" بڵاوکردووەتەوە و تیایدا هاتووە؛ بە هەڵدانی 500 درۆنی بۆمبڕێژکراو و سەدان مووشەک، هێرشیان کردووەتە سەر 60 ئامانجی ستراتیژی و 500 بنکە و بارەگای سەربازیی ئەمریکا و ئیسرائیلیان کردووەتە ئامانج.

هەروەها رایگەیاندووە، لە هێرشەکانی ئەمجارەدا ژمارەیەکی پێوانەیی نوێ تۆمارکراوە؛ بە جۆرێک تەنیا لە 48 کاتژمێری رابردوودا، بەهۆی ئەو هێرشە فراوانەی هێزە چەکدارەکانی ئێران کردوویانە، زیانەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل لە زیانەکانی تەواوی 12 رۆژەی جەنگی ساڵی رابردوو زیاتر بووە.

بە گوێرەی زانیارییەکانی سوپای پاسدارە، لە یازەهەمین شەپۆلی هێرشەکانیاندا، توانیویانە ناوەندە هەواڵگرییەکان، جبەخانەکانی پشتیوانیی سەربازیی ئەمریکا و کۆمەڵگەی پیشەسازییە سوپای ئیسرائیل بکەنە ئامانجی درۆن و مووشەکەکان.

لەبارەی شوێنە بە ئامانجگیراوەکان روونیکردووەتەوە، لە هێرشە مووشەکی و درۆنیەکاندا، بنکە سەربازی و هەواڵگری و جبەخانەکانی ئەمریکا لە وڵاتانی کەنداو، کۆمەڵگەی پیشەسازییە سوپای ئیسرائیل لە 'بیئر سەبع'، زیاتر لە 20 شوێن لە تەلئەڤیڤ، قودسی رۆژئاوا و جەلیل کرانە ئامانج .