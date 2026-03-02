هەسەدە: مەزڵووم عەبدی گفتوگۆی لەگەڵ سەرۆک بارزانی و مەسرور بارزانی کردووە

پێش 28 خولەک

ناوەندی راگەیەندنی هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) لە پلاتفۆڕمی ( ئێکس ) راگەیەندراوێکی بڵاوکردەوە و ئاماژەیداوە؛ مەزڵووم عەبدی، فەرماندەی گشتیی هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە)، لە دوو پەیوەندیی جیای تەلەفۆنیدا لەگەڵ سەرۆک مەسعوود بارزانی و مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، دۆخی ئێستای ناوچەکە و پاراستنی مافەکانی گەلی کوردی تاوتوێ کرد.

دووشەممە 2ـی ئاداری 2026، بە گوێرەی ئەو راگەیەندراوەی ناوەندی راگەیەندنی هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) بڵاوی کردووەتەوە، مەزڵووم عەبدی، فەرماندەی گشتیی هەسەدە لەگەڵ سەرۆک مەسعوود بارزانی و مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە جیا گفتوگۆیان کردووە، جەختیان لە پشتیوانی و هەماهەنگیی نێوان هەردوولا کردووەتەوە بۆ رووبەڕووبوونەوەی ئەو ئاڵەنگارییە ئەمنی و سیاسیانەی کە بەرۆکی ناوچەکەیان گرتووە.

ئاماژەی بەوەشکردووە، هەردوولا باسیان لە دوایین پەرەسەندنە هەرێمییەکان کرد و جەختیان لەسەر پێویستیی یەکخستنی هەڵوێستەکان بۆ پاراستنی دەستکەوتە نیشتمانییەکان کردووەتەوە.

بەگوێرەی راگەیاندراوەکەی هەسەدە، تەوەرێکی دیکەی گفتوگۆکان تایبەت بووە بە پاراستنی مافەکانی کورد و کارکردن بۆ چەسپاندنی سەقامگیری، بە جۆرێک کە خزمەت بە هەوڵەکانی ئاشتی لە ناوچەکەدا بکات و رێگری لە هەر مەترسییەک بکرێت کە زیان بە بەرژەوەندییە باڵاکانی گەلی کورد بگەیەنێت.