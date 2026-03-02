فەرمانگەی رێکخراوەکانی ناحکوومی: هێرشی سەر هەرێم پێشێلکردنی سەروەری و یاسای نێودەوڵەتییە

پێش 35 خولەک

فەرمانگەی رێکخراوەکانی ناحکوومییەکان پەیامێکی ئاڕاستەی رێکخراوە ناوخۆیی و نێودەوڵەتییەکان کرد بۆ ئەوەی بێدەنگی بشکێنن و دژ بە هێرشە مووشەکی و درۆنییەکانی ئێران بۆ سەر هەرێمی کوردستان بێنە دەنگ.

فەرمانگەی رێکخراوەکانی ناحکوومییەکان ئەمڕۆ دووشەممە 2ی ئاداری 2026، لە راگەیەندراوێکی رۆژنامەوانیدا کە کۆپیەکی بۆ کوردستان24 نێردراوە، تیایدا ئاماژەیداوە "وەک ئاشکرایە لەم چەند رۆژەدا بە چەندین درۆن هێرشکراوەتە سەر شاری هەولێری پایتەختی هەرێمی کوردستان و چەند ناوچەیەکی دیکەی هەرێمەکەمان کەبوونەتە هۆکاری ترس و نائارامی بۆ هاووڵاتییانی بێ تاوان و زیان گەیاندن بە ئارامی گشتی".

فەرمانگەکە هێرشە درۆنییەکانی بۆ سەر هەرێمی کوردستان بە پێشێلکرنی سەروەری ناو دەبات و دەڵێت "ئەم کردارە توندوتیژانە پێشێلکردنی روونی سەروەری و یاسای نێودەوڵەتین و هەڕەشەیە بۆ سەر ئاسایشی ناوچەیی، ئێمە وەکو فەرمانگەی رێکخراوەکانی ناحکوومی لە هەرێمی کوردستان داواتان لێدەکەین ئیدانەی ئەم هێرشانە بکەن و پاڵپشتی هەرێمی کوردستان بن بە بەیاننامە و نواندنی هەڵوێستی فەرمیتان لەسەر ئەم هێرشانە".

هەروەها داوایەک لە رێکخراوەکان دەکات و رایگەیاندووە "بێگومان رێکخراوە ناوخۆیی و نێودەوڵەتییەکان رۆڵیان هەیە لە رێکخستنی پەیوەندییەکانی نێوان وڵاتان و چارەسەرکردنی کێشە گشتییە جیهانییەکان و پاراستنی ئاشتی و ئاسایش و پاراستنی مافی مرۆڤ".

لەدوای ئەوەی ئەمریکا و ئیسرائیل لە بەرەبەیانی شەممەی سەرەتای ئەم هەفتەیەوە هێرشی چڕیان بۆ سەر ئێران دەستپێکردووە و بەهۆیەوە جگە لە رابەری باڵا، چەندین بەرپرسی باڵای کۆماری ئیسلامی کوژراون، لە بەرانبەردا هێزە چەکدارەکانی ئێران بە پاساوی هەبوونی بنکە و بارەگای سەربازانی ئەمریکا چەند رۆژێکە هێرشی درۆنی و مووشەکی دەکاتە سەر هەرێمی کوردستان، بەڵام زۆربەی هێرشەکان لە ئاسمان پووچەڵکراونەتەوە.