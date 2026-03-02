وەزارەتی بەرگری ئیمارات: ئامادین بۆ وەڵام دانەوەی هەر هەڕەشەیەک

پێش 24 خولەک

وەزارەتی بەرگری ئیمارات، رایگەیاند، بەرگری ئاسمانی وڵاتەکەیان ئەمڕۆ دووشەممە توانیویەتی 11 مووشەک و 148 فڕۆکەی بێفڕۆکەوان ( درۆن ) لە ئاسمانی ئیمارات تێکبشکێنێت.

دووشەممە 2ـی ئاداری 2026، وەزارەتی بەرگری ئیمارات، بەیاننامەیەکی بڵاوکردەوە و رایگەیاند، لە سەرەتای شەڕی نێوان ئێران، ئەریکا و ئیسرائیل تاوەکو ئەمڕۆ دووشەممە، 174 مووشەکی بالیستی لە لایەن ئێرانەوە ئاڕاستەی ئیمارات کراوە، لەو ژمارەیە 161 دانەیان لە لایەن سیستەمی بەرگرییەوە بەرپەرچدراونەتەوە و تەنها 13 مووشەکیان لە ئاوەکانی ئیماراتدا کەوتوونەتە خوارەوە، هاوکات 8 مووشەکی زیرەک لە چەند ناوچەیەکی ئیمارات کەوتووەتە خوارەوە.

لە بەشێکی دیکەی بەیاننامەکەدا هاتووە، ئێران بە 689 فڕۆکەی بێفڕۆکەوان هێرشی بۆ سەر خاکی ئیمارات ئەنجامداوە و 645 دانەیان لە ئاسمانی وڵاتەکە تەقێندروانەتەوە و تەنها 44 دانەیان بەر زەوی کەوتووە.

لە بارەی زیانە گیانییەکانەوە، وەزارەتەکە رایگەیاندووە، بە هۆی هێرشەکانەوە 3 کەس گیانیان لەدەستداوە و 68 کەسی دیکەش بریندار بوون.

لە کۆتایی بەیاننامەکەدا وەزارەتی بەرگری ئیمارات، ئیدانەی هێرشەکانی ئێران بۆ سەر خاکی وڵاتەکەیان دەکات و دەڵێت،"ئەو کارەی ئێران دژی ئێمە دەیکات دوژمنکارانیە و بێ بنەمایە، چونکە ئیمارات بە هیچ شێوەیەک مەترسی نەبووە بۆ سەر ئاسایشی ئێران و ناوچەکە، هەروەها دژی هەموو هەڕەشەیەک دەوەستینەوە، هاوکات بۆ هەر هەڕەشە و هێرشێک دژی سەروەری وڵاتەکەمان وەڵامێکی توندمان دەبێت".