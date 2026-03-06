راگەیاندراوێك لەوەزارەتی سامانە سروشتییەكانەوە

پێش کاتژمێرێک

وەزارەتی سامانە سروشتیەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، داوا لە حكوومەتی عێراق دەكات رێگری لە هێرشەكان بۆ سەر خەڵكی مەدەنی هەرێمی كوردستان و ژێرخانی ئابووری و كەرتی نەوت و غاز بكات.

ئەمڕۆ هەینی، 6ـی ئاداری 2026، وەزارەتی سامانە سروشتیەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان رایگەیاند: شەوی رابردوو لەلایەن گروپە لە یاسادەرچووەکان لە عێراق هێرشێكی تیرۆرستی كرایە سەر كێڵگەی نەوتی ئێچ كەی ئێن HKN لە شارەدێی سەرسەنگ لە سنووری پارێزگای دهۆك، لەئەنجامدا زیان بەر کێڵگەکە کەوتووەو بووتە هۆی ڕاگرتنی بەرهەمهێنان تێیدا.

وەزارەتی سامانە سروشتییەكان ئاماژەی بەوە کردووە، وێرای ئیدانەكردن و شەرمەزار كردنی ئەم هێرشە تیرۆرستییە كە ئامانج لێی ژێرخانی ئابووری و سامانی خەڵكی هەرێمی كوردستانە، بەرپرسیارێتی ئەم هێرشەش لە ئەستۆی ئەو لایەنەیە كە لەناوچەكانی ژێر دەسەڵاتییەوە هێرش دەكرێت و زیان بە هەرێم و داهاتی سەرجەم عێراق دەگەیەنن.

وەزارەتی سامانە سروشتییەکان داوا لە حكوومەتی عێراق دەكات رێگری لە هێرشەكان بۆ سەر خەڵكی مەدەنی هەرێمی كوردستان و ژێرخانی ئابووری و كەرتی نەوت و غاز بكات.