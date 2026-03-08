مەسرور بارزانی: پەلامارەکانی سەر هەرێمی کوردستان هیچ پاساوێک هەڵناگرن

پێش 16 خولەک

ئەمڕۆ یەکشەممە، 08ـی ئاداری 2026، سەرۆک بارزانی و مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان؛ بەشدارییان لە پرسەی شەهید (وڵات تاهیر)ـدا کرد کە شەوی رابردوو (شەممە، 07ـی ئاداری 2026)، لە ئەنجامی هێرشێکی درۆنی بۆ سەر فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی هەولێر، شەهید بوو.

سەرۆکوەزیران لە لێدوانێکی رۆژنامەوانیدا، پرسە و سەرەخۆشی خۆی ئاراستەی بنەماڵەی شەهید وڵات تاهیر، سەرۆک بارزانی و گەلی کوردستان کرد و گوتی "بێگومان ئەمە یەکەم شەهیدی کوردستان نییە و دوا شەهیدیش نابێت".

سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی، بە توندی سەرکۆنەی هێرشەکانی سەر هەرێمی کوردستانی کرد و رایگەیاند، ئەو گروپانەی پەلاماری کوردستان دەدەن، لەلایەن حکوومەتی فیدراڵییەوە مووچە و چەکیان پێدەدرێت.

نوێ دەکرێتەوە..