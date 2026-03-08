ئابووری

گوژمەیەکی دیکە لە تەمویلی مووچە، خرایە سەر هەژماری بانکیی وەزارەتی دارایی

کوردستان

وەزارەتی دارایی راگەیەنراوێکی بڵاو کردەوە تێیدا هاتووە:


دوانیوەڕۆی ڕۆژی یەک شەممە ( ٨ ی ئازاری ٢٠٢٦ ) گوژمەیەکی تر بەبڕی (٣٦٥ ) ملیارو ( ٧٠٢ ) ملیۆن دینار وەک بەشێکی تر لەتەمویلی مووچەی مانگی شوباتی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان خرایە سەر هەژماری بانکی وەزارەتی دارایی و ئابوری هەرێمی کوردستان لەلقی هەولێری بانکی ناوەندی عێراق.

چاوەڕێ دەکەین سبەی دووشەممە لەگەڵ گەیشتنی تەواوی تەمویلی مووچە لەلایەن وەزارەتی دارایی عێراقەوە ڕاستەوخۆ دەست بەدابەشکردنی مووچەی مانگی شوبات بکەین.


نوێ دەکرێتەوە.

 
