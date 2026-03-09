پێش 46 خولەک

وەزارەتی دارایی رایگەیاند، مووچەی مامۆستایانی گرێبەست و بەشێک لەفەرمانبەرانی هەمیشەیی و گرێبەست دابەش دەکرێت.

وەزارەتی دارایی و ئابووریی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئەمڕۆ دووشەممە 9ی ئاداری 2026، لە راگەیەندراوێکدا بڵاویکردەوە، پێنج شەممە 12ی ئاداری 2026، مووچەی مانگی شوباتی مامۆستایانی گرێبەستی وەزارەتی پەروەردەو خوێندنی باڵاو توێژینەوەی زانستی دابەش دەکرێت.

ئاماژەیداوە، کە لە هەمان رۆژدا مووچەی مانگی شوباتی سەرجەم ئەو فەرمانبەرانە دابەش دەکرێت کە لە دوای 1/7/2024 بەشێوەی گرێبەست و هەمیشەیی لەسەر میلاکی دامەزراوەکانی حکوومەتی هەرێم دامەزراون، کە شایستەکانیان لەسەر داهاتی ناوخۆی هەرێمی کوردستان خەرج دەکرێت.

هەر ئەمڕۆ دووشەممە، دوایین گوژمەی تەمویلی مووچەی مانگی شوبات کە بڕەکەی (295) ملیار و (405) ملیۆن دینار بوو، خرایە سەر هەژماری بانکی وەزارەتی دارایی لە لقی هەولێری بانکی ناوەندیی عێراق.

وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان خشتەی دابەشکردنی مووچەی مانگی شوباتـی فەرمانبەران و مووچەخۆرانی بڵاوکردەوە.

بەپێی خشتەکە، لە سبەی سێشەممەوە، 10ـی ئاداری 2026، دەست بە دابەشکردنی مووچەی مانگی شوبات دەکرێت و پێنجشەممە، 12ـی ئاداری 2026، کۆتایی بەدابەشکردنی دێت.