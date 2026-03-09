جی پی مۆرگان: عێراق توانای کۆگاکردنی نەوتی زۆر لاوازە

پێش 54 خولەک

بانکی "جی پی مۆرگان" ئاشکرای کرد،عێراق خاوەنی لاوازترین ژێرخانی کۆگاکردنی نەوتە لەنێوان وڵاتانی کەنداو، بە جۆرێک توانای کۆگاکردنی نەوتی ئەو وڵاتە تەنیا بۆ ماوەی شەش رۆژە.

بەپێی راپۆرتەکەی بانکەکە، سعوودیە لە پلەی یەکەمی ناوچەکەدایە، لە ئەگەری وەستانی هەناردەکردن، توانای هەیە بۆ ماوەی 65 رۆژ نەوت کۆگا بکات، ئەمەش ستراتیژییەکی بەهێز بۆ بەڕێوەبردنی خستنەڕووی نەوت.

لە ڕیزبەندییەکەدا، دوای سعوودیە، هەریەک لە قەتەر، ئیمارات و کوێت دێن کە توانای کۆگاکردنیان لەنێوان 14 بۆ 20 رۆژ دەخەمڵێنرێت.

لە بەرامبەردا، عێراق لە ریزبەندی کۆتاییدا دێت لەنێوان ئەو وڵاتانەی ئاماژەیان پێکراوە، کە توانای کۆگاکردنی نەوتی بۆ تەنیا شەش رۆژ هەیە، ئەمەش دەریدەخات کە ژێرخانی تایبەت بە کۆگاکردنی نەوت لە عێراق بەراورد بە وڵاتانی دیکەی کەنداو سنووردارە.

شارەزایان ئاماژە بەوە دەکەن کە ئەم ئامارانە جیاوازییەکی قووڵ لە نێوان ژێرخانی نەوتیی عێراق و وڵاتانی دیکەی کەنداو نیشان دەدات، ئەمەش رەنگدانەوەی کێشە بەردەوامەکانی ژێرخانی وزە و پێویستیی بە وەبەرهێنان لە بواری عەمبارکردن و پەرەپێدانی تواناکانی عێراقە بۆ خۆگرتن لە بەرامبەر گۆڕانکارییەکانی بازاڕی وزەی جیهانی.