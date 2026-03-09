بانکی ناوەندیی عێراق قەبارەی فرۆشی دۆلاری بۆ ساڵی 2025 بڵاوکردەوە

پێش 39 خولەک

ئەمڕۆ دووشەممە، 9ـی ئاداری 2026، بانکی ناوەندیی عێراق ئاماری فرۆشی دراوی قورسی (دۆلار) بۆ ساڵی 2025 بڵاوکردەوە، کە قەبارەی فرۆش 80 ملیار دۆلاری تێپەڕاندووە.

بەپێی ئامارێکی بانکەکە کە روانگەی ئیکۆ عێراق بڵاویکردووەتەوە، کۆی گشتیی فرۆشی دراوی بیانی لە ساڵی 2025دا گەیشتووەتە 80 ملیار و 363 ملیۆن دۆلار.

لە ئامارەکەدا ئاماژە بەوەشکراوە، حەواڵەی دەرەکی، 73 ملیار و 943 ملیۆن دۆلار بووە، مامەڵە نێودەوڵەتیەکان 3 ملیار و 649 ملیۆن دۆلار و هەروەها فرۆشی نەختینەیی واتە (کاش)، 2 ملیار و 771 ملیۆن دۆلار.

بانکی ناوەندی ئەوەشی ئاشکرا کرد، کۆی فرۆشییەکانی ساڵی 2025، بەراورد بە ساڵی 2024 بە رێژەی 3.88% بەرزبوونەوەی بەخۆیەوە بینیوە، چونکە لە ساڵی 2024دا قەبارەی فرۆش 77 ملیار و 652 ملیۆن دۆلار بووە.

لە بەشێکی دیکەی ئامارەکەدا ئەوەش روون کراوەتەوە کە، قەبارەی کڕینی دراوی بیانی لەلایەن بانکی ناوەندییەوە لە وەزارەتی دارایی عێراق لە ساڵی 2025دا، گەیشتووەتە 63 ملیار و 731 ملیۆن دۆلار.