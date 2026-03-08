سەفین دزەیی: هەرێمی کوردستان بەشێک نییە لەو جەنگە

پێش کاتژمێرێک

بەرپرسی فەرمانگەی پەیوەندییەکانی دەرەوەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان رایدەگەیەنێت، ئاستی گرژییەکان گەیشتووەتە قۆناغێکی مەترسیدار و جەخت دەکاتەوە کە هەرێمی کوردستان بەشێک نییە لە کێشەکان.

یەکشەممە 8ی ئاداری 2026، سەفین دزەیی، بەرپرسی فەرمانگەی پەیوەندییەکانی دەرەوەی حکوومەتی هەرێم، لە لێدوانێکدا گوتی: ئەو گرژی و شەڕ و پێکدادانە گەیشتووەتە ئاستێک کە بە راستی مەترسی بۆ سەر ژیانی هاووڵاتییان دروست کردووە.

سەفین دزەیی روونی کردەوە کە هەرێمی کوردستان بەشێک نەبووە لەو شەڕە و پەلکێشکردنی عێراق و هەرێم بۆ ناو ئەو ململانێیە لە بەرژەوەندیی هیچ کەسێکدا نییە.

بەرپرسی پەیوەندییەکانی دەرەوەی حکوومەت ئاماژەی بەوەش کرد: بە ئومێدی ئەوەین بە زووترین کات کۆتایی بەو گرژییانە بێت، چونکە حیکمەت و گفتوگۆ باشترین جێگرەوەی توندوتیژی و شەڕە.

سەبارەت بە هەوڵە دیپلۆماسییەکان، سەفین دزەیی ئاشکرای کرد کە پەیوەندییان لەگەڵ کونسوڵ و نوێنەرایەتییە دیپلۆماسییەکان لە هەرێم و بەغدا هەیە و وڵاتانیش بەگشتی لایەنگری سەقامگیری و ئارامین لە ناوچەکەدا.