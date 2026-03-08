دڵشاد شەهاب: بێدەنگیی پەرلەمانی عێراق بەرانبەر هێرشەکانی سەر هەرێمی کوردستان جێگەی نیگەرانییە

پێش کاتژمێرێک

گوتەبێژی سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان رەخنەی توند لە دامەزراوە فەرمییەکانی عێراق و بەتایبەتی پەرلەمانی عێراق دەگرێت و رایدەگەیەنێت، بێدەنگییان بەرانبەر هێرشەکانی سەر هەرێمی کوردستان جێگەی سەرسووڕمانە.

یەکشەممە 8ی ئاداری 2026، دڵشاد شەهاب، گوتەبێژی سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان لە لێدوانێکدا رایگەیاند: دامەزراوە فەرمییەکانی عێراق ئێستا لەبەردەم پرسیارێکی گەورەدان، تەنانەت ئەنجوومەنی نوێنەرانیش بە راستی جێگەی نیگەرانی و سەرسووڕمانێکی زۆرە.

سەبارەت بە دانیشتنەکەی دوێنێی پەرلەمانی عێراق، دڵشاد شەهاب گوتی: دوێنێ دانیشتنێکی پەرلەمان بەڕێوەچوو بۆ هەڵسەنگاندنی دۆخی ئەمنیی عێراق، کەچی بە یەک وشەش باسی هەڕەشەکانی سەر هەرێمی کوردستان نەکراوە؛ ئەمە ئاماژەیەکی هەڵەیە و پێویست دەکات دامەزراوە فەرمییەکان بە جددی هەڵوێستی کردەییان هەبێت و ڕێگە لەو دەستدرێژییە ترسنۆکانە بگرن.

گوتەبێژی سەرۆکایەتیی هەرێم جەختیشی کردەوە، وێڕای ئەوەی بە توندی ئیدانەی ئەو هێرشانە دەکەن، هاوکات چاوەڕوانییان لە دەسەڵاتدارانی حکوومەتی فیدراڵ و لایەنە سیاسییەکان هەیە، بەتایبەت ئەوانەی خۆیان بە خاوەنی بڕیاری عێراق دەزانن، هەڵوێستیان روون بێت بەرامبەر ئەو تەعدایەی دەکرێتە سەر هەرێمی کوردستان.