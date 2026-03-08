بانکی ناوەندیی عێراق: بەشی ساڵێک دراوی یەدەگمان هەیە

پێش 52 خولەک

بانکی ناوەندیی عێراق پەیامێکی دڵنیایی ئاراستەی هاووڵاتییان و بازاڕەکان کرد و رایگەیاند: کە یەدەگی دراوی بیانی لە ئاستێکی ئەوەندە بەرزدایە کە توانای دابینکردنی پێداویستییەکانی هاوردەکردنی بۆ ماوەی 12 مانگ هەیە، هاوکات پلانی تۆکمەی بۆ دابینکردنی مووچە و خەرجییەکان لە مانگەکانی داهاتوودا داناوە.

یەکشەممە، 8ـی ئاداری 2026، ئەنجوومەنی بەڕێوەبردنی بانکی ناوەندیی عێراق، لە چوارچێوەی هەوڵە چڕەکان بۆ پاراستنی سەقامگیریی نەختی و دارایی عێراق لەم قۆناغە هەستیارەدا، کۆبوونەوەیەکی نائاسایی ئەنجام دا، ئامانجی کۆبوونەوەکە بریتی بوو لە؛ چاودێریکردنی وردی پێشهاتە ئابوورییەکان و دانانی پلان بۆ هەر ئەگەرێک کە لە ئەنجامی گۆڕانکارییە ناوچەیی و نێودەوڵەتییەکانەوە رووبدات.



بە پێی راگەیەنراوی بانکی ناوەندیی عێراق، لە کۆبوونەوەکەدا، ئەنجوومەنی بانکەکە هەڵسەنگاندنێکی گشتگیری بۆ دۆخی بازاڕە نەختی و داراییەکان کرد، کە تێیدا ئاستی سیولە لە سیستەمی بانکی، قەبارەی خستنەڕووی دراو و یەدەگی بیانیی بانکی ناوەندی خرانە بەر باس. هاوکات پێوەرەکانی سەقامگیریی دارایی و جووڵەی بازرگانیی دەرەکی و مەترسییە ئابوورییەکان تاوتوێ کران.

یەکێک لە گرنگترین خاڵەکانی کۆبوونەوەکە، دڵنیاییدان بوو سەبارەت بە یەدەگی دراوی بیانی. بانکی ناوەندی بە فەرمی رایگەیاند: "یەدەگی بانکی ناوەندی توانای دابینکردنی تێچووی هاوردەکردنی بۆ ماوەی نزیکەی 12 مانگ هەیە". ئەمەش وەک پەیامێکی بەهێز دادەنرێت بۆ بازاڕ کە بانکەکە خاوەنی ئامراز و توانای پێویستە بۆ کۆنترۆڵکردنی دۆخەکە و پاراستنی سەقامگیری.



ئەنجوومەنی بانکی ناوەندی گەیشتووەتە چوار دەرەنجامی سەرەکی بۆ قۆناغی داهاتوو؛

1-پتەویی یەدەگی دراوە بیانییەکان و بەربەستە دارایییەکان

بانکەکە جەختی کردەوە کە عێراق خاوەنی یەدەگێکی دراوی بیانیی " پارێزراوە"، کە ئەمەش رووبەرێکی فراوانی لە نەرمی پێ دەبەخشێت بۆ بەڕێوەبردنی سیاسەتی نەختی و بەرگەگرتنی شۆکە ئابوورییەکان.

2. مسۆگەرکردنی مووچە و خەرجییەکان

لە هەنگاوێکدا بۆ رەواندنەوەی نیگەرانیی فەرمانبەران، ئەنجوومەنەکە چەندین "بەدیل و سیناریۆ"ی تاوتوێ کردووە بۆ دڵنیابوون لە دابینکردنی مووچە و خەرجییە بنەڕەتییەکانی دەوڵەت لە مانگەکانی داهاتوودا، بە شێوەیەک کە ژیانی هاووڵاتیان و جووڵەی ئابووری پارێزراو بێت.

3. پاڵپشتیکردنی سیولەی بانکەکان

بانکی ناوەندی بڕیاری داوە بەردەوام بێت لە پشتیوانیکردنی سیولەی نەختی بۆ بانکەکان، تاوەکو پڕۆسە بانکییەکان پەک نەخرێن و هاووڵاتییان و کەرتی تایبەت بتوانن بەبێ کێشە دەستیان بە پارەکانیان و خزمەتگوزارییەکان بگات.

4. بەردەوامیی بازرگانی و حەواڵەی دەرەکی

بۆ رێگریکردن لە گرانی و کەمبوونی کاڵا، ئەنجوومەنەکە جەختی لەسەر ئاساییکردنەوە و بەردەوامیی حەواڵە داراییە دەرەکییەکان کردەوە، بە مەبەستی دابینکردنی پارە بۆ هاوردەکردنی کاڵا و پاراستنی هاوسەنگیی خستنەڕوو لە بازاڕە ناوخۆییەکاندا.