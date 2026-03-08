ئیسرائیل کوژرانی 5 فەرماندەی باڵای فەیلەقی قودسی سوپای پاسدارانی راگەیاند

پێش 31 خولەک

سوپای بەرگریی ئیسرائیل (IDF) کوژرانی پێنج فەرماندەی باڵای سوپای پاسدارانی ئێرانی لە بەیرووت راگەیاند، کە لەنێویاندا بەرپرسانی دارایی، هەواڵگری و هەماهەنگیی نێوان تاران و حیزبوڵڵا هەن.

یەکشەممە 8ی ئاداری 2026، سوپای ئیسرائیل لە راگەیەندراوێکدا ئاماژەی داوە، شەوی رابردوو هێزە دەریاییەکانیان بە پشت بەستن بە زانیاریی وردی دەزگای هەواڵگریی سەربازی، هێرشێکیان بۆ سەر هۆتێلێک لە بەیرووت ئەنجام داوە و تێیدا پێنج فەرماندەی باڵای فەیلەقی لوبنان و فەیلەقی فەڵەستینی سەر بە فەیلەقی قودسی سوپای پاسدارانیان کردووەتە ئامانج.

بەگوێرەی راگەیەندراوەکە، ئەو فەرماندە باڵایانە لە کاتی کۆبوونەوەیەکدا بوون لە هۆتێلێکی مەدەنی و رۆڵی سەرەکییان هەبووە لە هەماهەنگی و بەڕێوەبردنی چالاکییەکان لەنێوان ئێران و حزبوڵڵا و گرووپەکانی دیکەدا.

سوپای ئیسرائیل ناسنامە و پۆستی ئەو پێنج فەرماندە کوژراوەی بەم شێوەیە بڵاو کردەوە، مەجید حوسێنی، بەرپرسی گواستنەوەی پارە بۆ نوێنەرانی ئێران لە لوبنان بۆ پارەدارکردنی حزبوڵڵا، حەماس و گرووپەکانی دیکە. هەروەها بەرپرسی بەرهەمهێنانی چەک بووە بۆ حزبوڵڵا، عەلی رەجا بی ئازەر، فەرماندەی بەشی هەواڵگریی فەیلەقی لوبنان لە فەیلەقی قودس؛ سەرچاوەیەکی سەرەکیی زانیاری بووە و کاری کۆکردنەوەی هەواڵگری بووە بۆ حزبوڵڵا، ئەحمەد رەسووڵی، بەرپرسی هەواڵگری لە فەیلەقی فەڵەستین؛ ئەرکی کۆکردنەوەی زانیاری بووە بۆ گرووپە چەکدارە فەڵەستینییەکان لە لوبنان و کەرتی غەززە، حوسێن ئەحمەدلو، ئەفسەری هەواڵگری کە کاری کۆکردنەوەی زانیاری بووە لەسەر ئیسرائیل بۆ مەبەستی هێرشکردن و ئەبو محەمەد عەلی، نوێنەری حزبوڵڵا لە ناو فەیلەقی فەڵەستین و بەرپرسی پەیوەندییە بەردەوامەکانی رێکخراوەکە بووە.

سوپای ئیسرائیل ئاماژەی بەوە کردووە کە ئەم هێرشە دوای کوژرانی داود عەلی زادە، فەرماندەی فەیلەقی لوبنان دێت لە هەفتەی رابردوودا. سوپای ئیسرائیل جەخت دەکاتەوە کە رێگە نادات ئێران جێپێی خۆی لە لوبنان قایم بکات و بەردەوام دەبێت لە تیرۆرکردنی فەرماندەکانیان لە هەر شوێنێک بن.