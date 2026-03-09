حزبوڵڵای عێراقی و لوبنانی پشتیوانی خۆیان بۆ رێبەری نوێی ئێران راگەیاند

پێش 35 خولەک

حزبوڵڵای عێراقی و لوبنانی و حووسیەکانی یەمەن پشتیوانی خۆیان بۆ رێبەری نوێی باڵای کۆماری ئیسلامی ئێران راگەیاند.

ئەبو حسێن حمێداوی، ئەمینداری کەتیبەکانی حزبوڵڵای عێراقی لەدوای هەڵبژاردنی موجتەبا خامنەیی بە رێبەری نوێی باڵای کۆماری ئیسلامی ئێران راگەیەندراوێکی بڵاوکردەوە و تیایدا ئاماژە بۆ بەوەدەکات؛ ئایەتوڵا خامنەیی بووەتە ئاڵاهەڵگریی بەرەی مقاوەمەی ئیسلامی لەناوچەکەدا، هەروەها خاوەنی تواناکانی سەرکردایەتی و بە هاوشێوەی باوکی لە چاکەدا وەسفی دەکات.

هاوکات، گروپی حزبوڵڵای لوبنانیش سەرباری پیرۆزبایکردن لە موجتەبا خامنەیی، پشتیوانی تەواوی بۆ راگەیاند وەکو رێبەری نوێی ئێران و هێزەکانی بەرەی مقاوەمە، هاوکات لای خۆیەوە بزوتنەوەی ئەنساروڵای باڵی سەربازی حووسیەکانی یەمەنیش هاوشێوەی گروپەچەکدارەکانی عێراق و لوبنان پشتیوانی خۆی بۆ رێبەری نوێی ئێران راگەیاند.

ئەنجوومەنی شارەزایانی ئێران، موجتەبا خامنەیی بە رێبەری نوێی شۆڕشی ئیسلامی هەڵبژارد و لە راگەیەندراوێکدا ئاماژەیداوە، بە گوێرەی مادەی 111ی دەستوور، ئەنجوومەنێکی کاتی بۆ هەڵبژاردنی رێبەری نوێی ئێران و پڕکردنەوەی بۆشایی بەرزترین پۆستی وڵاتەکە پێکهێنرا.