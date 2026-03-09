دوایین گوژمەی تەمویلی مووچەی مانگی شوبات خرایە سەر هەژماری بانکی وەزارەتی دارایی
سیاسی

راگرتنی گەشتە ئاسمانییەکانی تورکیا بۆ ژمارەیەک وڵات درێژکرایەوە

تورکیا

راگرتنی گەشتە ئاسمانییەکانی تورکیا بۆ ژمارەیەک وڵاتی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست درێژکرایەوە.

عەبدولقادر ئۆراڵئۆغڵو، وەزیری گواستنەوە و ژێرخانی تورکیا لە هەژماری تایبەتیی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی "ئیکس"، رایگەیاند، لە نزیکەوە چاودێریی پێشهاتەکانی وڵاتان دەکەن و تا ئێستا لە ئێران، ئیسرائیل، عێراق، قەتەر، بەحرێن، کوێت و سووریا (جگە لە حەلەب) بڕیاری داخستنی ئاسمان بەردەوامە.

بە گوتەی ئەو وەزیرە، لە عوممان، ئوردن و سعوودییە گەشتی ئاسمانیی مەدەنی بەشێوەیەکی سنووردار بەردەوامە و لە ئیماراتیش بەشێوەیەکی کۆنترۆڵکراو و سنووردار گەشتە ئاسمانییەکان دەکرێن.

وەزیری گواستنەوە و ژێرخانی تورکیا رایگەیاند، "لەبەر پێشهاتەکان، کۆمپانیاکانی هێڵی ئاسمانیمان بەهۆی مەترسیی ئەمنییەوە گەشتەکانیان بۆ هەندێک شوێنی ناوچەکە تاوەکو کۆتایی رۆژی 9ـی ئادار راگرتبوو، بەڵام لەسەر بنچینەی هەڵسەنگاندنەکان و بەهۆی ئەو مەترسییانەی هێشتا بەردەوامن، گەشتەکانی "هێڵی ئاسمانیی تورکی" ("تورکیش ئێیەرلاینز")، "ئانادۆڵو جێت"، "پێگاسووس" و "SunExpress" بۆ عێراق، سووریا، لوبنان و ئوردن تاوەکو کۆتایی رۆژی 13ـی ئادار هەڵوەشێندرانەوە".

بە گوتەی عەبدولقادر ئۆراڵئۆغڵو، کۆمپانیای فڕۆکەوانیی "پێگاسووس" تاوەکو 12ـی ئادار و ھێڵی ئاسمانیی "ئانادۆڵو جێت" تاوەکو 20ـی ئاداریش گەشتەکانی ئێرانیان لە پلانی خۆیاندا دەرکردووە.

 
 
 
کوردستان24 دیجیتاڵ میدیا ,