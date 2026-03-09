حکوومەت دوو رۆژ پشووی فەرمیی راگەیاند؛ دابەشکردنی مووچەش بەردەوام دەبێت

پێش 31 خولەک

ئەمڕۆ دووشەممە، 09ـی ئاداری 2026، فەرمانگەی میدیا و زانیاریی حکوومەتی هەرێمی کوردستان رایگەیاند، رۆژی چوارشەممە و پێنجشەممە (11 و 12ـی ئاداری 2026)، لە سەرجەم دامودەزگا فەرمییەکانی هەرێمی کوردستان پشووی فەرمی دەبێت.

فەرمانگەکە دووپاتیشی کردووەتەوە، رێکارەکانی دابەشکردنی مووچە لەو دوو رۆژە بەردەوام دەبن و دەوام لە دامەزراوە خزمەتگوزارییەکان، بەشێوەی ئێشکگری دەبێت.

ئەمە لە کاتێکدایە، ئەمڕۆ دووشەممە، وەزارەتی دارایی و ئابووریی حکوومەتی هەرێمی کوردستان خشتەی دابەشکردنی مووچەی مانگی شوبات (2)ـی فەرمانبەران و مووچەخۆرانی بڵاوکردەوە.

بەپێی خشتەکە، رۆژی سێشەممە، 10ـی ئاداری 2026، دەست بە دابەشکردنی مووچەی مانگی شوبات دەکرێت و ڕۆژی پێنجشەممە، 12ـی ئاداری 2026، کۆتایی بەدابەشکردنی مووچە دێت.

بۆ بینینی خشتەکە کلیک لەسەر ئەم لینکە بکە