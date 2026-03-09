تورکیا خستنەخوارەوەی مووشەکێکی دیکەی ئێرانی راگەیاند

پێش کاتژمێرێک

وەزارەتی بەرگریی تورکیا خستنەخوارەوەی مووشەکێکی بالیستیی ئێرانی راگەیاند و هۆشداریش دەداتە بەرپرسانی تاران.

ئەمڕۆ دووشەممە، 09ـی ئاداری 2026، وەزارەتی بەرگریی تورکیا لە راگەیەنراوێکی فەرمیدا ئاشکرای کرد، مووشەکێکی بالیستی کە لە خاکی ئێرانەوە هەڵدرابوو و دزەی کردبووە ناو ئاسمانی تورکیاوە، تێکشکێندراوە و پارچەکانی لە شاری دیلۆکی باکووری کوردستان کەوتوونەتە خوارەوە.

بەگوێرەی راگەیەنراوەکەی وەزارەتی بەرگریی تورکیا، هێزەکانی بەرگریی ئاسمانی و مووشەکیی هاوپەیمانیی باکووری ئەتڵەسی (ناتۆ) لە رۆژهەڵاتی دەریای ناوەڕاست، ئەو مووشەکە بالیستییەیان کردووەتە ئامانج و تێکیانشکاندووە.

لەبارەی زیانەکانی رووداوەکەشەوە، وەزارەتەکە روونی کردەوە، "هەندێک لە پارچەکانی ئەو مووشەکە لە ناوچە چۆڵەکان و زەوییە بەتاڵەکانی دیلۆک کەوتوونەتە خوارەوە، بەڵام خۆشبەختانە رووداوەکە هیچ جۆرە زیانێکی گیانی و برینداربوونی لێ نەکەوتووەتەوە."

لە بەشێکی دیکەی راگەیەنراوەکەدا، وەزارەتی بەرگریی تورکیا پەیامێکی هۆشداریی توندی بڵاوکردووەتەوە و تێیدا هاتووە، "تورکیا گرنگییەکی زۆر بە پەیوەندیی باشی دراوسێیەتی و سەقامگیریی ناوچەکە دەدات، بەڵام جارێکی دیکە جەخت دەکەینەوە، بەرانبەر بە هەر هەڕەشەیەک بۆ سەر خاک و ئاسمانی وڵاتەکەمان، بەبێ دوودڵی و بە پێداگرییەوە هەموو هەنگاوێکی پێویست دەنێین."

لە کۆتاییشدا تورکیا هۆشداری داوە و رایگەیاندووە، "پابەندبوون بە هۆشدارییەکانی تورکیا لەم رووەوە، لە بەرژەوەندیی هەموو لایەکدایە."