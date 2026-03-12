چین: دەبێت هێرشی سەر کەشتییەکانی گەرووی هورمز رابگیرێن

پێش 35 خولەک

وەزارەتی دەرەوەی چین جارێکی دیکە هۆشداریی دا لە ئاڵۆزتربوونی دۆخی کەنداو و داوای کرد بەپەلە سەرجەم ئەو هێرشانە رابگیرێن کە دەکرێنە سەر کەشتییە بازرگانییەکان لە گەرووی هورمز.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 12ـی ئاداری 2026، گۆ جیاکون، گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی چین لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا هەڵوێستی فەرمیی وڵاتەکەی سەبارەت بە پێشهاتەکانی ناوچەکە دووپات کردەوە و رایگەیاند، پێویستە ناوچەکە لە قەیران و ئاڵۆزیی زیاتر بەدوور بگیرێت، بەتایبەتی ئەو پەرەسەندنە مەترسیدارانەی کە بەهۆی هەڵکشانی ململانێ سەربازییەکانی نێوان ئەمریکا و ئێرانەوە سەریان هەڵداوە.

ئاماژەی بەوەشکرد، "گەرووی هورمز شاڕەگێکی سەرەکییە بۆ ئاڵوگۆڕی بازرگانیی نێودەوڵەتی، بۆیە پاراستنی هێمنی و سەقامگیری لەو گەرووە و لە تەواوی ناوچەکەدا، خزمەت بە بەرژەوەندییەکانی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی دەکات."

گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی چین باسی لەوەشکرد، "ئێمە بەجددی داوا دەکەین کۆتایی بەو دەستدرێژی و هێرشانە بهێنرێت کە کەشتییە بازرگانییەکان لەو رێڕەوە ئاوییەدا دەکەنە ئامانج، هەروەها داواکارین کۆتایی بەو گرژییانەش بهێنرێت کە باڵیان بەسەر ناوچەکەدا کێشاوە، چونکە درێژەکێشانی ئەم دۆخە کاریگەریی نەرێنیی راستەوخۆی لەسەر ئابووریی تەواوی جیهان دەبێت."