کەشوهەوای 48 کاتژمێری داهاتووی بڵاوکرایەوە
بەرێوەبەرایەتی گشتیی کەشناسیی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کورستان کەشى پێشبینیکراوى 48 کاتژمێرى داهاتووی بڵاوکردەوە و رایگەیاند، ئەگەری نمە باران لە ناوچە شاخەوانییەکان هەیە.
کەشناسیی هەرێم رایگەیاند، پێشبینی دەکرێت کەشی ئەمڕۆ شەممە، 02-05-2026، ئاسمان ساماڵ و پەڵە هەور بێت، لە ناوچە شاخاویەکان نیمچە هەور و هەوری تەواو دەبێت لەگەڵ ئەگەری بارینی کەمێک نمە باران لە ناوچە شاخاویە سنووریەکان.
ئاماژەی بەوەشدا، پلەکانی گەرما کەمێک بەرزتر دەبنەوە بەراورد بە تۆمارکراوەکانی دوێنێ.
بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراوی ئەمڕۆ بە پلەی سیلیزی
هەولێر: 28 پلەی سیلیزی
پیرمام: 25 پلەی سیلیزی
سۆران: 25 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران: 18 پلەی سیلیزی
سلێمانی: 27 پلەی سیلیزی
چەمچەماڵ: 28 پلەی سیلیزی
دهۆک: 26 پلەی سیلیزی
زاخۆ: 28 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە: 28 پلەی سیلیزی
گەرمیان: 30 پلەی سیلیزی
کەشناسیی پێشبینی دەکات کەشی سبەی یەکشەممە 03-05-2026، بە گشتی نیمچە هەور بێت، لە دوای نیوەرۆوە لە شوێن و کاتی جیا جیادا پێشبینی نمە باران و بارانی مام ناوەند بەشێوەی گەواڵە بارانی بەهاری و هەورە تریشقە دەکرێت. هەروەها پلەکانی گەرما 2 تا 3 بەرز دەبنەوە.
بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراوی سبەی بە پلەی سیلیزی
هەولێر: 31 پلەی سیلیزی
پیرمام: 28 پلەی سیلیزی
سۆران: 27 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران: 20 پلەی سیلیزی
سلێمانی: 30 پلەی سیلیزی
چەمچەماڵ: 31 پلەی سیلیزی
دهۆک: 30 پلەی سیلیزی
زاخۆ: 31 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە: 30 پلەی سیلیزی
گەرمیان: 33 پلەی سیلیزی