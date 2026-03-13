سیروان بارزانی: لە هێرشێکی درۆنیدا سەربازێکی فەرەنسی کوژرا و 6ـی دیکەش بریندار بوون

بەرپرسی میحوەری شەشی هێزەکانی پێشمەرگە (گوێڕ - مەخموور)، رایگەیاند، شەوی رابردوو لە رێگەی سێ درۆنەوە هێرشێکی تیرۆریستی کراوەتە سەر شوێنی جێگیربوونی هێزەکانی فەرەنسا لە میحوەرەکەمان.

هەینی 13ـی ئاداری 2026، سیروان بارزانی، بەرپرسی میحوەری شەشی هێزەکانی پێشمەرگە (گوێڕ - مەخموور) رایگەیاند، لە ئەنجامی ئەو هێرشەدا سەربازێکی فەرەنسی گیانی لەدەستداوە و شەش سەربازی دیکەی ئەو وڵاتەش بریندار بوون.

بەرپرسی میحوەری شەش نیگەرانی خۆی بەرامبەر بەم هێرشە دەربڕی و ئاماژەی بەوە کرد، ئەم تاوانە لە کاتێکدا ئەنجام دەدرێت کە هێزەکانی فەرەنسا و پێشمەرگە بە هاوئاهەنگی لەگەڵ سوپای عێراق، پێکەوە لە سەنگەری دژ بە تیرۆریستانی داعشدا کار بۆ چەسپاندنی ئاسایش و سەقامگیری دەکەن.

سیروان بارزانی جەختی لەوەش کردەوە، نە هێزی پێشمەرگە و نە سوپای فەرەنسا، بەشێک نین لەو شەڕ و ئاڵۆزییانەی ئێستا لە ناوچەکەدا دەگوزەرێن، هەربۆیە ئەم هێرشەی بە کارێکی بێمانا و ناڕەوا لەم کاتە سەختەدا وەسف کرد کە دەبێتە هۆی ناسەقامگیری وڵات.

لە کۆتاییدا، سیروان بارزانی هاوخەمی خۆی بۆ کەسوکاری ئەو سەربازە فەرەنسییە دەربڕی کە گیانی لەدەستداوە و هیوای چاکبوونەوەی خێرای بۆ بریندارەکان خواست.