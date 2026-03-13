وەزارەتی کشتوکاڵ راوەماسی قەدەغە دەکات

وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاوی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بە فەرمی وادەی قەدەغەکردنی راوەماسی بۆ ساڵی 2026 لە سەرجەم ناوچەکانی هەرێم دیاریکرد.

هەینی 13ـی ئاداری 2026، بەگوێرەی نووسراوێکی فەرمی بەڕێوەبەرایەتی گشتی سامانی ئاژەڵ و ڤێتێرنەری، بڕیاردراوە بە قەدەغەکردنی راوەماسی لە رێککەوتی 15ـی ئاداری 2026 تاوەکو 15ـی حوزەیرانی هەمان ساڵ.

لە نووسراوەکەدا ئاماژە بەوە دراوە:

1- لە رێککەوتی 16ـی حوزەیرانی 2026 راوەماسی ئاسایی دەبێتەوە.

2- ئەم بڕیارە بۆ پاراستنی سامانی ماسییە لە وەرزی زاوزێدا و پاڵپشت بە یاسای ژمارە 48ـی ساڵی 1976 دراوە.

3- بەکارهێنانی رێگە نایاساییەکانی وەک (کارەبا، ژەهر، تەقەمەنی و تۆڕی کون ورد) لە هەموو کاتێکدا قەدەغەیە، چونکە دەبێتە هۆی لەناوبردنی سامانی ماسی و ژینگەی ئاوی.

ئەم بڕیارە ئاراستەی سەرجەم بەڕێوەبەرایەتییە گشتییەکانی کشتوکاڵ لە (هەولێر، سلێمانی، دهۆک، هەڵەبجە، گەرمیان، راپەڕین، زاخۆ و سۆران) کراوە بۆ ئەوەی لە رێگەی لایەنە پەیوەندیدارەکان و پۆلیسی دارستانەوە چاودێری جێبەجێکردنی بکەن.