مستەفا شێخە رۆمانی "دەراو"ـی بڵاوکردەوە

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مستەفا شێخە نووسەر و رۆماننووس، دوای نزیکەی 10ساڵ لە بڵاوکردنەوەی یەکەمین ئەزموونی خۆی لە بواری رۆماندا، بە بەرهەمێکی نوێوە دەگەڕێتەوە نێو کایەی ئەدەبی و نوێترین رۆمانی بە ناوی "دەراو" دەخاتە بەردەست خوێنەران.

رۆمانی "دەراو" بەرهەمی ئەمساڵە، لە 198 لاپەڕە پێکهاتووە و لەلایەن دەزگای موکریانییەوە چاپ و بڵاو کراوەتەوە. ئەم بەرهەمە گێڕانەوەیەکی چڕ و وردە بۆ چیرۆکێکی تێکەڵاو لە نێوان بیرەوەری و خەیاڵ، تێیدا نووسەر هەوڵی داوە ئازارە جیاوازەکانی مرۆڤ لە قۆناخە تەمەنییە جیاوازەکاندا وێنا بکات.

مستەفا شێخە تایبەت بە ماڵپەڕی کوردستان24 رایگەیاند؛ تەوەری سەرەکیی رۆمانەکە لە دەوری کەسایەتییەک دەسووڕێتەوە کە لە نێوان واقیعی ئێستا و یادەوەرییە تاڵەکانی رابردوودا گیری خواردووە. بەشێکی گرنگی تێکستەکە تەرخانکراوە بۆ ژیانی سەختی ئاوارەیی لە ساڵانی هەشتاکانی سەدەی رابردوو، کاتێک خێزانە کوردەکان بە ناچاری زێدی خۆیان جێهێشتووە. نووسەر بە وردی تیشکی خستووەتە سەر ئەو کاریگەرییە دەروونی و کۆمەڵایەتییانەی کە ئاوارەیی لەسەر تاکی کورد بەجێی هێشتووە.

مستەفا شێخە لەم بەرهەمەیدا شێوازێکی گێڕانەوەی سەرنجڕاکێشی پەیڕەو کردووە، تێیدا خەون و راستی بەیەکدا دەچن. یەکێک لە خاڵە بەهێزەکانی رۆمانەکە، بەکارهێنانی زمانێکی پاراو و سوودوەرگرتنە لە شێوەزارە جیاوازەکانی کوردستان لە نێو گفتوگۆکاندا، ئەمەش رەهەندێکی کولتووری و زمانەوانیی دەوڵەمەندی بە کارەکە بەخشیوە. خوێنەر لە کاتی خوێندنەوەدا بەر کۆمەڵێک هەستی دژبەیەک وەک "ترس، ئومێد، دڵەڕاوکێ و بێهیوایی" دەکەوێت.

ئەم بەرهەمە نوێیە بە دیزاینێکی هونەریی شایستە رازاوەتەوە، تێیدا عەبدوڵڵا شەریفی، نەخشەسازیی ناوەوە و هێمن شێخ، دیزاینی بەرگەکەیان کردووە. رۆمانی "دەراو" ژمارەی سپاردنی (457)ی ساڵی 2026ـی پێدراوە و ئێستا لە سەرجەم کتێبفرۆشییەکانی کوردستاندا بەردەستە.

بڵاوبوونەوەی "دەراو" دوای 10 ساڵ لە رۆمانی "کۆچی هەورەتریشقە"، وەک وەرچەرخانێکی نوێ لە ئەزموونی ئەدەبیی مستەفا شێخە دەبینرێت و چاوەڕوان دەکرێت، ببێتە جێی سەرنجی رەخنەگران و حەزکەرانی رۆمانی دەروونی و کۆمەڵایەتی.